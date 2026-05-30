Σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της ΝΔ, τα λειτουργικά έξοδα του κόμματος ξεπέρασαν τα 12 εκατ. ευρώ.

Επειδή άνοιξε ξανά η κουβέντα για τα δάνεια της ΝΔ, να θυμίσουμε ότι τον Νοέμβριο του 2015, με αφορμή την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των δανείων της Αγροτικής Τράπεζας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητούσε «ένα μεγάλο συγγνώμη στον ελληνικό λαό για μια ανεύθυνη πρακτική του παρελθόντος» σχετικά με τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας.

Λίγους μήνες αργότερα, ως νέος πρόεδρος πλέον, παρουσίαζε το σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης της ΝΔ με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Βάζουμε σε τάξη το σπίτι μας».

Δέκα χρόνια μετά, όμως, το αποτέλεσμα απέχει αρκετά από την εικόνα που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί τότε εν μέσω χειροκροτημάτων. Τόσο σε ό,τι αφορά στην αποπληρωμή των χρεών στις τράπεζες, όσο και για τα λειτουργικά έξοδα.

Τα λειτουργικά έξοδα της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν περιοριστεί στα 3,07 εκατ. ευρώ το 2020, εκτοξεύθηκαν στα 10,4 εκατ. ευρώ το 2022, στα 18,37 εκατ. ευρώ το 2023 και παρέμειναν στα 12,09 εκατ. ευρώ το 2024. Με άλλα λόγια, μέσα σε μία τετραετία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, ενώ παραμένουν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2016.

Αν αυτό συνιστά «τάξη στο σπίτι», τότε ίσως χρειάζεται ένας νέος ορισμός της οικονομικής εξυγίανσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά τα λειτουργικά έξοδα της ΝΔ ανά χρόνο:

2016: 6.100.076,90 ευρώ

2017: 4.225.163,19 ευρώ

2018: 3.572.680,66 ευρώ

2019: 7.537.099,75 ευρώ

2020: 3.074.554,86 ευρώ

2021: 4.434.049,23 ευρώ

2022: 10.404.639,89 ευρώ

2023: 18.372.221,45 ευρώ

2024: 12.090.822.06 ευρώ

Μ. Καλ.