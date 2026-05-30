Μαζικά συλλαλητήρια ενόψει και των ερχόμενων εκλογών.

Μεγάλα συλλαλητήρια προγραμματίζονται για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, την πρώτη ημέρα της ΔΕΘ που ο πρωθυπουργός θα μιλάει στο Βελλίδειο και θα παρουσιάζει τις δεσμεύσεις της κυβέρνησής του.

Ήδη ανακοινώθηκε το πρώτο και πολυπληθέστερο, αυτό που ομοσπονδίες και σωματεία από όλη τη χώρα που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ οργανώνουν στις 5.30 στην πλατεία ΧΑΝΘ, ενώ θα ακολουθήσει πορεία έως το Βελλίδειο.

Συλλαλητήρια οργανώνουν και η ΓΣΕΕ με την ΑΔΕΔΥ, πιθανότατα στο Άγαλμα του Βενιζέλου, αναμένονται οι αγρότες, οι φοιτητικοί σύλλογοι κοκ.

Το φθινόπωρο θα ξεκινήσει... θερμά!

Β.Σκ.