Τι γράφει το άρθρο-παρέμβαση της ιστορικής εφημερίδας που ίδρυσε ο Νίκος Κακαουνάκης, με εκδότη σήμερα τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.

«Πρέπει άμεσα να επιστρέψει η ψυχραιμία και η σοβαρότητα στην Χαριλάου Τρικούπη. Δεν χρειάζεται κανένας ετεροπροσδιορισμός, ούτε χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να υποδυθεί κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Δεν του πάει, δεν του ταιριάζει και δεν μπορεί να το υπηρετήσει. Δεν είναι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ η εταιρία RealPolls ή ο Γιώργος Σιακαντάρης».

Τα παραπάνω τονίζει μεταξύ άλλων στο κύριο άρθρο-παρέμβασή της η εβδομαδιαία ιστορική εφημερίδα «Στο Καρφί» που ίδρυσε ο Νίκος Κακαουνάκης, με εκδότη σήμερα τον δημοσιογράφο Ανδρέα Παπαδόπουλο. Εφημερίδα που στήριξε πάντοτε το ΠΑΣΟΚ και τον εκάστοτε αρχηγό του και που σήμερα στηρίζει απόλυτα αλλά και με δημιουργική κριτική τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιβάλλεται να κλείσει την κακή παρένθεση των τελευταίων ημερών και να επιμείνει στο δρόμο του προγραμματικού λόγου, της σοσιαλδημοκρατικής λογικής και της μονομέτωπης σύγκρουσης με την κυβέρνηση της δεξιάς, που είναι και ο ιστορικός αντίπαλος της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης», καταλήγει το κύριο άρθρο.

Όπως καταλαβαίνετε και από τη- σημαντική- παρέμβαση της εφημερίδας η πολιτική της Χαριλάου Τρικούπη δεν ενθουσιάζει όλους στο ΠΑΣΟΚ- τουναντίον.

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ»

Η δύσβατη διαδρομή του Μαραθωνίου…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εδώ και πολύ καιρό έχουμε επισημάνει πως η πορεία προς τις εκλογές έχει για το ΠΑΣΟΚ χαρακτηριστικά μαραθωνίου και όχι αγώνα ταχύτητας. Ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αντιθέτως έχει πολλές στροφές, έχει ανηφόρες, έχει παγίδες. Το ζητούμενο για τη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη είναι να αντέξει και να μην…λαχανιάσει πριν ακόμα φτάσουμε στην τελική ευθεία για την λαϊκή ετυμηγορία. Τώρα, σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, βρισκόμαστε στο πιο δύσβατο σημείο της διαδρομής. Την τελευταία εβδομάδα έχουν προστεθεί στην πολιτική σκακιέρα δυο νέοι παίχτες, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού, χωρίς προφανώς να έχουν το ίδιο βάρος και την ίδια αξία. Παρά ταύτα, είναι λογικό να έχουν κερδίσει τη μερίδα του λέοντος της επικαιρότητας, όπως συμβαίνει πάντα με το (όποιο) καινούργιο, ιδίως αν αυτό αφορά παίχτες που έχουν ιδρώσει την φανέλα. Ο μεν Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός και πρόσωπο που πάντα προκαλεί πάθη και συναισθήματα, η δε Καρυστιανού ως πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών. Και είναι εξίσου λογικό η έντονη συζήτηση που γίνεται γύρω από τα ονόματά τους να έχει θετικό αντίκτυπο και στις δημοσκοπήσεις τόσο για την ΕΛ.Α.Σ όσο και για την «Ελπίδα για την Δημοκρατία». Αυτό δεν σημαίνει με βεβαιότητα ότι θα διατηρηθεί η δημοσκοπική άνοιξη, ούτε, αντίστοιχα, πως θα ξεφουσκώσουν!

Ο χρόνος φυσικά θα δείξει και για τα δυο νέα κόμματα, όπως και για όλα τα κόμματα που θα μετέχουν στην κούρσα των εκλογών.

Το ενδιαφέρον, εν προκειμένω, έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δείχνει μια υπέρμετρη αγωνία για τις πρώτες δημοσκοπήσεις και η οποία είναι εμφανής σε όλα τα στελέχη του. Άλλοι καλλιεργούν θεωρίες συνομωσίας, άλλοι εξυφαίνουν αστεία σενάρια, άλλοι σκιαμαχούν με τους δημοσκόπους. Όλα τα προαναφερθέντα είναι κακοί σύμμαχοι για το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει άμεσα να επιστρέψει η ψυχραιμία και η σοβαρότητα στην Χαριλάου Τρικούπη. Δεν χρειάζεται κανένας ετεροπροσδιορισμός, ούτε χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να υποδυθεί κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Δεν του πάει, δεν του ταιριάζει και δεν μπορεί να το υπηρετήσει. Δεν είναι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ η εταιρία RealPolls ή ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιβάλλεται να κλείσει την κακή παρένθεση των τελευταίων ημερών και να επιμείνει στο δρόμο του προγραμματικού λόγου, της σοσιαλδημοκρατικής λογικής και της μονομέτωπης σύγκρουσης με την κυβέρνηση της δεξιάς, που είναι και ο ιστορικός αντίπαλος της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης.