Μετά από 41 χρόνια, η Γιάννα Βελισσαρίδου εξιστορεί το παρασκήνιο πίσω από την αγκαλιά του Ανδρέα Παπανδρέου και την επιλογή της σε αφίσα του ΠΑΣΟΚ.

Τη μικρή Αννούλα που είχε δώσει λουλούδια στον Ανδρέα Παπανδρέου, στην προεκλογική ομιλία του Συντάγματος το 1985, θυμήθηκαν αρκετοί με αφορμή την εμφάνιση της 10χρονης Ήρας στην εκδήλωση της παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ΕΛΑΣ, στο Θησείο.

Η Αννούλα – κατά κόσμον Γιάννα Βελισσαρίδου - που είχε γίνει και αφίσα του κόμματος, μετά από σχετική εισήγηση του Κώστα Λαλιώτη, μίλησε στο Mega για τις εμπειρίες της από εκείνη την περίοδο, σημαδεύοντας μια ολόκληρη εποχή.

«Ήμουν 7 ετών τότε. Ήθελαν 4χρονα κορίτσια για να συμβολίσουν την προηγούμενη 4ετια. Γι’ αυτό έδωσα και 4 γαρύφαλλα. Ήταν να πάρει μέρος η αδερφή μου στη φωτογράφιση που ήταν τότε 4 ετών, αλλά είχε κοντό μαλλί και έμοιαζε με αγοράκι και ο φωτογράφος μού είπε "έλα εσύ" και έγινε έτσι. Επιλέχθηκα ανάμεσα σε 20 κοριτσάκια», είπε αρχικά η δασκάλα pilates.

Πώς προέκυψε η καμπάνια

Αναφορικά με το πώς ακριβώς προέκυψε η καμπάνια, η Γιάννα Βελισσαρίδου ανέφερε πως η συμμετοχή της στην καμπάνια προέκυψε τυχαία, μέσα από συγκυρίες. «Ο πατέρας μου διατηρούσε κατάστημα με φωτογραφικά είδη και ήταν γνωστός στον χώρο, ο φωτογράφος της καμπάνιας και φίλος της οικογένειας επικοινώνησε μαζί του και, περισσότερο χαριτολογώντας, του πρότεινε να συμμετάσχει η κόρη του σε μια φωτογράφιση με μικρά κορίτσια. Έτσι έγινε».

Για τη στιγμή της συνάντησης με τον Ανδρέα Παπανδρέου, είπε «Ήταν πολύ έντονα όλα. Θυμάμαι πολλά πράγματα γιατί ήταν έντονη η στιγμή και δεν ήταν στο πρόγραμμα όλο αυτό. Λόγω της απήχησης της αφίσας μου ζήτησαν να παραβρεθώ μαζί του. Στα παρασκήνια μου είπαν ότι θα μου κάνουν νόημα να τρέξω να του προσφέρω τα γαρίφαλα, αλλά εγώ με τα εκατομμύρια του κόσμου που άκουγα, κόλλησα λιγάκι και δεν έβγαινα. Τελικά έφυγα με φόρα και στον Ανδρέα του ήρθε αναπάντεχα να με σηκώσει αγκαλίτσα και όπως με σήκωσε παραπάτησε και λιγάκι. Είχα τόσο ενθουσιασμό μετά που φώναζαν και το όνομά μου», δήλωσε.

Πώς έγινε το Γιάννα έγινε Άννα

Αναφερόμενη στο όνομά της και στο πώς από «Γιάννα» έγινε «Αννούλα», σημείωσε: «Με φώναζαν μικρή Άννα. Το βαφτιστικό μου όνομα είναι Ιωάννα. Μικρή με φώναζαν Αννούλα και μέχρι το Γυμνάσιο έτσι με φώναζαν. Για να με ξεχωρίζουν λίγο και από την ξαδέρφη μου. Δεν θυμάμαι τη συζήτηση με τον κ. Λαλιώτη».

«Ωραίο που το έκανε ο Τσίπρας»

Για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και τις ομοιότητες που επισημάνθηκαν, σχολίασε: «Είναι ωραίο που τουλάχιστον μιμείται κάτι όμορφο που έχει μείνει στην ιστορία και είχε επιτυχία».

