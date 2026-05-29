«Πριν τρεις μόλις ημέρες, το ΥΠΕΝ μάς «έκανε μάθημα» ότι η αποχώρηση του παγκόσμιου κολοσσού ExxonMobil από οικόπεδο 20.000 τ.χλμ. είναι απλή «διαχείριση χαρτοφυλακίου».

Σήμερα, η είσοδος της Chevron, ήδη παρούσας στη χώρα, σε κοινοπραξία οικοπέδου μόλις 2.700 τ.χλμ. βαφτίζεται «ψήφος εμπιστοσύνης», και μάλιστα ευθέως «στην κυβέρνηση Μητσοτάκη». Προφανώς, οι ψήφοι γίνονται είδος εν ανεπαρκεία όσο πλησιάζουν οι εκλογές», αναφέρει ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας του κόμματος με αφορμή την είσοδο της Chevron στο «Block 10».

«Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Αν ακολουθούσαμε την τελευταία ερμηνεία της κυβέρνησης, θα έπρεπε να τη χαρακτηρίσουμε κραυγαλέα ψήφο δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», συνεχίσει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Υστερόγραφο 1: Κύριοι της κυβέρνησης, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Όταν γράφετε για δήθεν «πρώτη ερευνητική γεώτρηση μεγάλου βάθους μετά τη Μεταπολίτευση», λέτε συνειδητά ψέματα. Αν είχατε ψάξει, όχι μακριά, στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ, θα είχατε βρει πως από το 1975 και μετά έγιναν 75 ερευνητικές γεωτρήσεις υδρογονανθράκων. Αν δε ψάχνατε λίγο ακόμη, θα βρίσκατε ότι ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, πολύ πριν από εσάς, μετά τη Μεταπολίτευση.

Υστερόγραφο 2: Γνωρίζουμε όλοι ότι η σημερινή κινητικότητα δεν οφείλεται σε καμία δική σας πρωτοβουλία, αλλά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες σας ανάγκασαν σε μια εντυπωσιακή κυβίστηση».