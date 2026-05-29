Η επιστροφή Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν την ΕΛΑΣ δεύτερη προκάλεσαν νέο μέτωπο στη Χαριλάου Τρικούπη, αυτή τη φορά απέναντι στους δημοσκόπους, με βαριές καταγγελίες περί «χειραγώγησης» και αιχμές για υπόγεια σχέδια.

Τα προεόρτια του άτυπου πολέμου που ανοίγει πλέον το ΠΑΣΟΚ απέναντι στους δημοσκόπους είχαν φανεί ήδη από πριν δύο εβδομάδες, όταν σειρά στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη άφηναν αιχμές για τις μετρήσεις που εμφάνιζαν δεύτερο το - υπό διαμόρφωση τότε - κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Κάποιοι επιτέθηκαν στις εταιρείες δημοσκοπήσεων τόσο από τηλεοπτικά παράθυρα όσο και μέσω αναρτήσεων στα social media, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με τον επικεφαλής της Metron Analysis, Στράτο Φαναρά, να απαντά δημόσια, λέγοντας ότι είχε σκεφτεί να κινηθεί νομικά.

«Συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις από έναν διευρυνόμενο κύκλο στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις μέσα από σειρά ακατάληπτων και αντιφατικών επιχειρημάτων», έγραψε, ενώ πρόσθεσε με νόημα: «Ορισμένοι από αυτούς αποκάλεσαν απατεώνες όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου. Το ότι γλύτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης λειτούργησε «πυροσβεστικά», χαμηλώνοντας τους τόνους. «Ό,τι λέει κάποιο στέλεχος στο Facebook δεν σημαίνει ότι το λέει το ΠΑΣΟΚ», είπε στο Action24, σπεύδοντας παράλληλα να διευκρινίσει ότι η κριτική του κόμματος δεν αφορά συλλήβδην όλους τους δημοσκόπους»

{https://exchange.glomex.com/video/v-diioeiu03s8h?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ήχησαν ξανά τα «τύμπανα του πολέμου»

Η εκεχειρία, πάντως, αποδείχθηκε βραχύβια. Η δημοσκόπηση της RealPolls, που εμφάνισε την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να περνά καθαρά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου, άναψε ξανά το φιτίλι της σύγκρουσης με τους δημοσκόπους στη Χαριλάου Τρικούπη.

Κι αυτό γιατί στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν πλέον με ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία τον ζωτικό πολιτικό χώρο της Κεντροαριστεράς να πιέζεται από την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, σε μια περίοδο που η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούσε να παγιώσει την εικόνα του μοναδικού εναλλακτικού κυβερνητικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Οι μετρήσεις που καταγράφουν το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα όχι απλώς να εισέρχεται δυναμικά στο πολιτικό σκηνικό, αλλά να απειλεί ευθέως τη δεύτερη θέση, αντιμετωπίζονται από αρκετά στελέχη ως καμπανάκι πολιτικής αποδυνάμωσης, με τον φόβο απώλειας της ηγεμονίας στον χώρο της Κεντροαριστεράς να γίνεται πλέον ορατός.

Αρχικά ο Ανδρουλάκης, στο ΟPEN και στη συνέχεια το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του έβαλε για τα καλά απέναντι τους δημοσκόπους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για χειραγώγηση, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε και στη διαφορά των αποτελεσμάτων ανάμεσα στη δημοσκόπηση της RealPolls κι αυτή της Interview. «Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», ανέφερε με δηκτικό τρόπο. Η RealPolls απάντησε λέγοντας: «Για τις αναφορές αυτές ή/και κάθε άλλη επιζήμια ή/και ψευδή ή/και προσβλητική, η εταιρεία επιφυλάσσει ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού».

Ανδρουλάκης: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, αλλά χειραγώγηση

«Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις. Κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και την απάντηση θα τους τη δώσει ο ελληνικός λαός την ημέρα των εθνικών εκλογών, όπως έγινε και στο παρελθόν. Στις τελευταίες εκλογές, κάποιοι “φούσκωναν” τεχνηέντως τον ΣΥΡΙΖΑ για να συσπειρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Βολευόταν και ο ένας και ο άλλος. Το αποτέλεσμα ήταν εμείς να πάμε σε εκλογές με το επιχείρημα "θα καταρρεύσετε"! Τελικά κατέρρευσε κάποιος άλλος και όχι εμείς. Για μένα, το να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες ημέρες, δείχνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες», ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο OPEN.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diu3y2au3tu9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΑΣΟΚ: Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων

«Τις τελευταίες μέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας.

Κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα», ανέφερε λίγη ώρα αργότερα το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες.

Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων.

Αναφορικά, δε, με την εταιρεία RealPolls προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι.

Όσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό, θα διαψευστούν όπως πάντα με εκκωφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid0VFGi46WaD1k1F38SkdZjXYM4NVBT4aHnMw6uppe97nvZeSg2SE3scxSXSMphDNmAl}

Απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη η RealPolls

«Το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων, με δηλώσεις που στρέφονται και κατά της εταιρείας μας.

Η RealPolls τοποθετείται δημόσια για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης.

Διευκρινίζει ότι δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά “παιχνίδια”.

Οι τεχνικές που ακολουθεί η RealPolls είναι ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιούν, κάποιες από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσκοπικές και δεν αμφισβητούνται πουθενά και από κανέναν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η RealPolls και συνέχισε: «Στην πορεία της, η RealPolls διενήργησε έρευνες πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν και επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα αποτελέσματα των καλπών.

Στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας (2023), η RealPolls υπήρξε η μόνη εταιρεία που εντόπισε εγκαίρως τόσο την είσοδο του Χάρη Δούκα στον δεύτερο γύρο όσο και την τελική του επικράτηση.

Στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (2023), η RealPolls επιβεβαιώθηκε πλήρως και στους δύο γύρους, προβλέποντας τόσο το προβάδισμα 8 μονάδων του Στέφανου Κασσελάκη στον πρώτο γύρο όσο και την άνετη τελική του επικράτηση στον δεύτερο.

Τέλος, στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η RealPolls προέβλεψε τα εκλογικά αποτελέσματα ακόμα και την μεγάλη άνοδο των «Σπαρτιατών», πού ήταν από τις εκπλήξεις της αναμέτρησης.

Η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης δεν συνιστούν κριτική.

Για τις αναφορές αυτές ή/και κάθε άλλη επιζήμια ή/και ψευδή ή/και προσβλητική, η εταιρεία επιφυλάσσει ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού».

{https://www.facebook.com/realpolls.eu/posts/pfbid02vTp6YEfKLiqZc49Rx6YQF5kFJsimN57y781TbrkwbYX94EXip62tjTwPn7fqp8gHl}

Όταν οι δημοσκοπήσεις ήταν… αξιόπιστες

Το ενδιαφέρον είναι πως το ΠΑΣΟΚ δεν συγκαταλεγόταν ποτέ στα κόμματα που είχαν ανοίξει μέτωπο με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπως είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, η Χαριλάου Τρικούπη παραδοσιακά αντιμετώπιζε τις μετρήσεις ως ένα πολιτικό εργαλείο αποτύπωσης των συσχετισμών, ακόμη και όταν τα ευρήματα δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκά για το κόμμα.

Δεν θυμόμαστε, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να αμφισβήτησε συνολικά τους δημοσκόπους στις διπλές εθνικές εκλογές του 2023, ούτε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2024, όπου πολλές μετρήσεις έπεσαν έξω σε κρίσιμες περιφέρειες και δήμους. Ούτε, φυσικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε θέσει ζήτημα «χειραγώγησης» ή «υπόγειων σχεδίων» κατά τη διάρκεια των εσωκομματικών εκλογών του 2024, όταν οι δημοσκοπήσεις θεωρούνταν αποδεκτές και χρήσιμες για την πολιτική συζήτηση.

Γι’ αυτό και είναι δύσκολο να μη συνδέσει κανείς τη σημερινή σφοδρή επίθεση κατά των δημοσκόπων με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και την πίεση που αυτή προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Όσο οι μετρήσεις κατέγραφαν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως σταθερό δεύτερο πόλο, δεν υπήρχε λόγος αμφισβήτησής τους. Από τη στιγμή, όμως, που εμφανίζονται έρευνες που δείχνουν το νέο εγχείρημα Τσίπρα να απειλεί ακόμη και τη δεύτερη θέση, οι ίδιες δημοσκοπήσεις παρουσιάζονται ξαφνικά ως μέρος ενός μηχανισμού χειραγώγησης.