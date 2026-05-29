Στην περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας PosoKanei, της μετεξέλιξης του e-katanalotis, προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, δρομολογώντας τη σύναψη σύμβασης για την παροχή εξειδικευμένων δεδομένων αγοράς που θα ενισχύσουν τη λειτουργία του ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης τιμών και προϊόντων.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης, αντικείμενο της σύμβασης είναι η διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή λίστας με τα προϊόντα που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων στην αγορά οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Πρόκειται για περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων (SKUs), τόσο επώνυμων όσο και ιδιωτικής ετικέτας, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και πρόκειται να αξιοποιηθούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας PosoKanei.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά και της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών. Όπως επισημαίνεται στην τεκμηριωμένη πρόταση που συνοδεύει την πρόσκληση, στόχος είναι η λειτουργία ενός «θεσμικά εγγυημένου μηχανισμού διαφάνειας», ο οποίος δεν θα αποτελεί μόνο εργαλείο ενημέρωσης των πολιτών αλλά και μέσο ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Τα δεδομένα που θα παραδοθούν θα αφορούν το σύνολο του καναλιού των σούπερ μάρκετ στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Για τα επώνυμα προϊόντα θα περιλαμβάνονται η περιγραφή του κωδικού, το barcode και το μερίδιο αγοράς, ενώ για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας θα παραδίδονται στοιχεία περιγραφής και barcode για όλες τις αλυσίδες που συμμετέχουν στην έρευνα και διαθέτουν private label προϊόντα.

Η ενίσχυση της πλατφόρμας PosoKanei έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Από την πλευρά της βιομηχανίας τροφίμων, ωστόσο, υποστηρίζεται ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν συνδέεται με τα επώνυμα τυποποιημένα προϊόντα, αλλά κυρίως με τις αυξήσεις τιμών σε κατηγορίες όπως τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας και τα ψάρια.

Μιλώντας από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης Γιώτης, υποστήριξε ότι ο κλάδος «δαιμονοποιείται» άδικα για την άνοδο του πληθωρισμού, σημειώνοντας ότι πριν από δύο χρόνια η συζήτηση επικεντρωνόταν στο ελαιόλαδο, ενώ σήμερα οι πιέσεις προέρχονται κυρίως από τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ακρίβεια αποτελεί τον «χειρότερο εχθρό» της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς πλήττει άμεσα τους καταναλωτές, τους οποίους χαρακτήρισε ως τη σημαντικότερη περιουσία του κλάδου. Τα στοιχεία μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που παρουσιάστηκαν στη συνέλευση, δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τροφίμων τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 4,4%, με βασικό μοχλό τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, όπου οι ανατιμήσεις έφτασαν το 9,2%, ενώ στα επεξεργασμένα τρόφιμα ο αντίστοιχος δείκτης περιορίστηκε μόλις στο 0,6%.

Η πρωτοβουλία για την περαιτέρω ενίσχυση της πλατφόρμας PosoKanei έρχεται την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας. Παρά τα διαδοχικά μέτρα και τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές τιμές σε βασικά αγαθά, ενώ οι φορείς της αγοράς και η κυβέρνηση διαφωνούν για τα πραγματικά αίτια των ανατιμήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης των τιμών, όπως το PosoKanei, εκλαμβάνεται ως ακόμη μία προσπάθεια βελτίωσης της διαφάνειας στην αγορά. Ωστόσο, μένει να αποδειχθεί κατά πόσο η παροχή περισσότερων πληροφοριών στους καταναλωτές μπορεί από μόνη της να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, όταν οι πιέσεις στο κόστος ζωής παραμένουν έντονες και οι τιμές σε πολλές κατηγορίες προϊόντων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.