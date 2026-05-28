Η METRO ΑΕΒΕ κατέγραψε το 2025 ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις ύψους 1,67 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 14,7% και διαμορφώθηκαν στα 26,5 εκατ. ευρώ από 23,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η θετική πορεία συνοδεύτηκε από επενδύσεις ύψους 72 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου, στην επέκταση του μοντέλου My market Local, στην ενίσχυση της παρουσίας στην Κύπρο, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 73,9 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 5,1%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν πλέον στο 1,56% των καθαρών πωλήσεων.

Στον τομέα της λιανικής, τα My market συνέχισαν την οργανική τους ανάπτυξη με τρία νέα καταστήματα μέσα στο 2025 και ανακαινίσεις σε οκτώ σημεία του δικτύου, ενώ για το 2026 προγραμματίζονται πέντε νέα καταστήματα και τέσσερις επιπλέον ανακαινίσεις.

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφει το δίκτυο My market Local, το οποίο αριθμεί ήδη 74 καταστήματα και αναμένεται να προσεγγίσει τα 100 έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας την παρουσία του σε αστικές και τουριστικές περιοχές, αλλά και σε νησιωτικούς προορισμούς όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος, η Αντίπαρος και το Ηράκλειο Κρήτης.

Ανοδική πορεία συνέχισαν και τα METRO Cash & Carry, τα οποία διατήρησαν την ηγετική τους θέση στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, επενδύοντας περαιτέρω στην αγορά Ho.Re.Ca. και στα ψηφιακά κανάλια πωλήσεων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.metrocashandcarry.gr κατέγραψε αύξηση πελατών κατά 42% σε σχέση με το 2024, ενώ στους πελάτες Ho.Re.Ca. η αύξηση έφτασε το 54%. Ο τζίρος του ηλεκτρονικού καταστήματος αυξήθηκε κατά 49%, με τις παραγγελίες να ενισχύονται κατά 55,7%.

Στην Κύπρο, η MCC BEST VALUE συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, με νέο κατάστημα στη Λευκωσία που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο. Η METRO έχει επενδύσει συνολικά περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ στην κυπριακή αγορά από το 2020.

Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί στα 1,775 δισ. ευρώ, ενώ για την περίοδο 2026-2029 προγραμματίζονται επενδύσεις άνω των 280 εκατ. ευρώ. Στρατηγική προτεραιότητα παραμένει η ανάπτυξη του δικτύου, η περαιτέρω διείσδυση στον κλάδο Ho.Re.Ca., καθώς και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.