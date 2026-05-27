Με πρωτοβουλία της ΟΙΕΛΕ έχει ανοίξει ο φάκελος των καταγγελιών για «βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών» με φόντο τις προσλήψεις στο Δημόσιο.

Με αφορμή δημοσίευμα που κάνει λόγο για «βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών», το οποίο αφορά πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακών τίτλων και γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Αθανάσιος Παπαϊωάννου.

Στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ διευκρινίζει ότι η εποπτεία και ο έλεγχος των πιστοποιήσεων δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ, αλλά σε άλλους φορείς, όπως ο ΕΟΠΠΕΠ, το ΑΤΕΕΝ και το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η Ανεξάρτητη Αρχή δεν μένει αδιάφορη απέναντι σε τέτοιες καταγγελίες. Όπως τονίζει, το ΑΣΕΠ προτίθεται να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και στρεβλώσεων στο σύστημα πιστοποιήσεων, με βασικό στόχο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη στελέχωση του Δημοσίου. Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, όπως η ενίσχυση των γραπτών διαγωνισμών έναντι της μοριοδότησης τυπικών προσόντων, στοχεύουν στη μείωση της βαρύτητας των πιστοποιήσεων στις προσλήψεις. Τέλος, δημειώνει ότι οι πιστοποιήσεις επηρεάζουν όχι μόνο τις προσλήψεις στο Δημόσιο, αλλά και την επιλογή διοικητικών στελεχών, ενώ οι μεταπτυχιακοί τίτλοι συνδέονται και με το μισθολογικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.

Η δήλωση του προέδρου του ΑΣΕΠ

Αναφορικά με σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας με τίτλο «Βόμβα στον ΑΣΕΠ: Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών» ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου δήλωσε ότι «Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα τις καταγγελίες του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ κου Χριστόπουλου σχετικά με τις πιστοποιήσεις που χορηγούνται στο πεδίο των ξένων γλωσσών, των μεταπτυχιακών σπουδών και της γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών έκανα στην ακόλουθη δήλωση: «το ΑΣΕΠ μελετάει το ζήτημα και θα μετάσχει στον αναγκαίο δημόσιο διάλογο που πρέπει να αναπτυχθεί υποβάλλοντας και σχετικές προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία με πάγιο γνώμονα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.».

Έκτοτε το θέμα συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΑΣΕΠ της 18ης Μαΐου 2026 και συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί η συζήτηση στην επόμενη συνεδρίασή της. Σε αυτή, όμως, τη φάση επιβάλλεται να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις:

α) Η εποπτεία και ο έλεγχος των κάθε είδους πιστοποιήσεων -ακόμη και αυτών που σχετίζονται με προσλήψεις στο Δημόσιο - δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ αλλά σε φορείς όπως ο ΕΟΠΠΕΠ, το ΑΤΕΕΝ και το Υπουργείο Παιδείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

β) Το ΑΣΕΠ, ωστόσο, ως Ανεξάρτητη Αρχή που υπηρετεί την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα στη στελέχωση του Δημοσίου, δεν μένει αδιάφορο απέναντι σε τέτοιες καταγγελίες και δεν θα περιορισθεί στην επίκληση της έλλειψης αρμοδιότητάς του. Για τον λόγο αυτό, θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και στρεβλώσεων, όπου και σε όποιο βαθμό αυτές υφίστανται. Εξ άλλου, μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των προσλήψεων, δηλαδή η αυξανόμενη έμφαση στους γραπτούς διαγωνισμούς σε βάρος της μοριοδότησης των τυπικών προσόντων, έχει ως στόχο και τη μείωση της σημασίας των πιστοποιήσεων.

γ) Σημειώνεται, τέλος, ότι οι πιστοποιήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τις προσλήψεις αλλά και την επιλογή διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, ενώ ειδικά οι μεταπτυχιακοί τίτλοι επηρεάζουν και το μισθολογικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων. Οι προτάσεις του ΑΣΕΠ θα κατατεθούν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών.»

Νέες αιχμές του προέδρου της ΟΙΕΛΕ για το σύστημα πλαστών πιστοποιήσεων

Νέες αιχμές για το σύστημα πιστοποιήσεων που χρησιμοποιείται για τη μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων διατυπώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα. Ο ίδιος, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις και στη μηνυτήρια αναφορά που έχει κατατεθεί από την Ομοσπονδία για υποθέσεις παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων, υποστηρίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο αλλά εκτεταμένο, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα που επιτρέπει στρεβλώσεις και αμφισβητεί την αξιοκρατία στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, επαφές που είχε με παράγοντες της ιδιωτικής εκπαίδευσης το τελευταίο διάστημα καταδεικνύουν, όπως ισχυρίζεται, ότι η κατάσταση είναι ευρύτερα γνωστή στον χώρο. Όπως σημειώνει, δεν υπήρξαν διαψεύσεις για την ύπαρξη του φαινομένου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διατυπώθηκε η άποψη ότι οι πρακτικές αυτές έχουν παγιωθεί. Παράλληλα, κάνει λόγο για έντονες αντιδράσεις από μερίδα εμπλεκομένων και σχολιαστών, οι οποίοι απορρίπτουν τις καταγγελίες ή τις χαρακτηρίζουν υπερβολικές. Ωστόσο, η ΟΙΕΛΕ επιμένει ότι το ζήτημα απαιτεί θεσμική παρέμβαση και αυστηρότερο έλεγχο των διαδικασιών πιστοποίησης. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υπογραμμίζει ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σύστημα προσλήψεων και επαγγελματικών προσόντων στο Δημόσιο. Όπως διαμηνύει χαρακτηριστικά «κόντρα στις προβλέψεις, κόντρα σε ένα τεράστιο και βρωμερό σύστημα που ποτίζει πολλούς, που καλύπτει μεγάλα ψάρια τα οποία έχουν χτίσει καριέρες με τίτλους μαϊμού. Ακόμη κι αν χρειαστούν χρόνια, η ΟΙΕΛΕ, όποιος κι αν είναι στο τιμόνι της, θα συνεχίσει την προσπάθεια για κάθαρση στο χώρο της εκπαίδευσης.»

Η ανάρτηση του Γιώργου Χριστόπουλου

Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά την μηνυτήρια αναφορά που καταθέσαμε ως ΟΙΕΛΕ για την υπόθεση των παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων που πωλούνται αθρόα για μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για μισθολογική/βαθμολογική εξέλιξη στο δημόσιο, έχω μιλήσει με πολλούς παράγοντες του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Δεν έχει βρεθεί ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ να μου πει "ξέρεις, δεν είναι έτσι, υπερβάλλεις". Σχεδόν όλοι μου λένε "τι ψάχνεις να βρεις, σχεδόν όλες οι πιστοποιήσεις είναι πλαστές, έτσι λειτουργεί το σύστημα, δεν θα βγάλεις άκρη".

Αυτό είναι ο καθρέφτης της χώρας. Μιας χώρας όπου η διαφθορά έχει εμποτίσει κάθε σημείο κοινωνικής/οικονομικής δραστηριότητας σε τέτοιο βαθμό που η νομιμότητα φαντάζει εξωτική ή ως πράξη ηλιθιότητας και αφέλειας. Βεβαίως, υπάρχουν και τα διάφορα τρολ/κάτοχοι παράνομων πτυχίων και πιστοποιήσεων ή ιδιοκτήτες ιδιωτικών δομών που πουλάνε "χαρτιά" και σε αναρτήσεις ή σχόλια στα σόσιαλ είτε μας αποδίδουν δόλο ( "ποιος είναι πίσω από την ΟΙΕΛΕ"; ) ή μας λένε, χωρίς αιδώ, ( "δηλαδή τώρα που δώσαμε τόσα λεφτά τι μας λέτε, να ακυρωθούν τα πτυχία μας"; ) Eιδικά για το τελευταίο, εγώ θα προτιμούσα όχι μόνο να ακυρωθούν όλοι οι τίτλοι, αλλά να πάνε φυλακή και οι εκδότες και οι αγοραστές, αλλά είπαμε, εδώ είναι Banana Republic...

Εμείς, πάντως, δεν θα το βάλουμε κάτω. Κόντρα στις προβλέψεις, κόντρα σε ένα τεράστιο και βρωμερό σύστημα που ποτίζει πολλούς, που καλύπτει μεγάλα ψάρια τα οποία έχουν χτίσει καριέρες με τίτλους μαϊμού. Ακόμη κι αν χρειαστούν χρόνια, η ΟΙΕΛΕ, όποιος κι αν είναι στο τιμόνι της, θα συνεχίσει την προσπάθεια για κάθαρση στο χώρο της εκπαίδευσης.

{https://www.facebook.com/george.christopoulos.1694/posts/pfbid0Fxnzw3DUikrPpSvY29hmdBT9BkXmpfi4idMbjcVH6Es7BfQxEPgro1CdnSRFeopvl}