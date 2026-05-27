Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν θα αρθούν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, ως αντάλλαγμα για την παράδοση του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, την ώρα που δύο πλευρές προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Όχι, επ’ ουδενί. Όχι άρση κυρώσεων», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο PBS News, όταν ρωτήθηκε εάν συμφωνία που είναι υπό συζήτηση προβλέπει πως η Τεχεράνη θα παραδώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων. «Θα δώσουν το ουράνιό τους, όχι για άρση κυρώσεων. Όχι, επ’ ουδενί», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια επικοινωνίας που είχε το Σαββατοκύριακο με ηγέτες αραβικών κρατών, ο Τραμπ είπε πως θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για αυτές τις χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Στο παρελθόν η Σαουδική Αραβία είχε πει ότι αυτό δεν θα συμβεί χωρίς δεσμεύσεις για ίδρυση παλαιστινιακού κράτος.

Όταν ρωτήθηκε γιατί θα έπρεπε ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, να μπει στις Συμφωνίες του Αβραάμ εάν δεν υπάρχει ένα «μονοπάτι» προς παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή είναι σπουδαίες για τη Σαουδική Αραβία».

«Δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές»

Λίγο αργότερα, μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι δεν θα έχουν αποτέλεσμα οι προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να «αντέξουν» περισσότερο από εκείνον, επειδή η Τεχεράνη ποντάρει στις ενδιάμεσες εκλογές. «Δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε βεβαιότητα πως σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά σημείωσε πως μέχρι στιγμής η κυβέρνησή του δεν είναι ικανοποιημένη με τους όρους. Και έστειλε ξανά το μήνυμα ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα γίνουμε», είπε. «Είτε θα γίνει αυτό, είτε θα πρέπει απλά να τελειώσουμε τη δουλειά», συμπλήρωσε. «Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Δεν νομίζω ότι έχουν επιλογή», πρόσθεσε αναφερόμενος στο Ιράν.

Ρούμπιο: Υπάρχει κάποια πρόοδος - Υπάρχουν κι άλλες επιλογές

Η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή, αλλά υπάρχουν κι άλλες επιλογές εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε» στο διπλωματικό πεδίο, ανέφερε ακόμα. «Υπάρχει κάποια πρόοδος, θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες», συμπλήρωσε και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Live η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου των ΗΠΑ

