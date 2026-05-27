Μετά την είδηση για το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, η τιμή του πετρελαίου κινείται πλέον γύρω στα 95 δολάρια, με το Brent να υποχωρεί περίπου 4% στα 95,70 δολάρια το βαρέλι.

Ένα ανεπίσημο προσχέδιο μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν αναφέρει ότι η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ μπορεί να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Η είδηση οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Ωστόσο δεν είναι σαφές πόσο πρόσφατο είναι το προσχέδιο, το οποίο επικαλούνται τα ιρανικά Μέσα ή αν οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει με τους όρους αυτούς.

Οι τιμές του πετρελαίου ωστόσο, υποχώρησαν την Τετάρτη καθώς η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ φάνηκε να τηρείται, παρά τις πρόσφατες αναζωπυρώσεις από πλευράς ΗΠΑ. Μετά την έκθεση αυτή η τιμή του πετρελαίου κινείται πλέον γύρω στα 95 δολάρια, με το αργό πετρέλαιο Brent να υποχωρεί περίπου 4% στα 95,70 δολάρια το βαρέλι. Συνολικά αυτή την εβδομάδα, έχει υποχωρήσει πάνω από 8%, με τους αναλυτές να είναι ολοένα και πιο αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει συμφωνία.

Σύμφωνα με τους New York Times, το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate, ο δείκτης αναφοράς των ΗΠΑ, μειώθηκε κατά περίπου 2% σε περίπου 92 δολάρια το βαρέλι για παράδοση Ιουλίου ενώ οι τιμές της βενζίνης μειώθηκαν τρία σεντς την Τετάρτη σε εθνικό μέσο όρο στα 4,46 δολάρια το γαλόνι. Από την έναρξη του πολέμου, το κόστος της βενζίνης για τους οδηγούς έχει αυξηθεί κατά 50%. Σημειώνεται πως οι τιμές της βενζίνης δεν κινούνται παράλληλα με το αργό πετρέλαιο, συνήθως ακολουθούν αυξήσεις ή μειώσεις με λίγες ημέρες διαφορά. Επιπλέον, η μέση τιμή του ντίζελ μειώθηκε ελαφρώς στα 5,58 δολάρια την Τετάρτη, αλλά παραμένει κατά 49% υψηλότερη από την έναρξη του πολέμου.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις οι αναλυτές της Goldman Sachs άλλαξαν την πρόβλεψή τους για το τέλος του έτους για τον S&P 500 και τώρα αναμένουν ότι ο χρηματιστηριακός δείκτης θα αυξηθεί κατά 6%.

Τι ορίζει το προσχέδιο

Το Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για ένα μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, το οποίο θα ανοίξει ξανά την εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ και θα τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Βάσει του αναφερόμενου πλαισίου, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον αποκλεισμό, ενώ το Ιράν, από την πλευρά του, θα επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα. Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι τα στρατιωτικά σκάφη δεν συμπεριλαμβάνονται στο προσχέδιο συμφωνίας.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η διαχείριση και η δρομολόγηση της κυκλοφορίας πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Σημειώνεται, αυτό είναι ένα από τα κύρια, αμφιλεγόμενα ζητήματα που καθυστερούν τη συμφωνία, με τις ΗΠΑ να λένε ότι τα πλοία πρέπει να έχουν ελεύθερη διέλευση.

Το ρεπορτάζ σημείωσε ακόμα πως εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί ως δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε το λεγόμενο πλαίσιο του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ ως μη οριστικοποιημένο και δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα προβεί σε κανένα βήμα χωρίς απτή επαλήθευση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Iran Mizan ανέφερε επίσης πως «Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από το περιβάλλον του Ιράν, είτε αυτό περιλαμβάνει δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, είτε δυνάμεις που σταθμεύουν σε βάσεις που απαιτούν διαπραγμάτευση».

Οι NYTimes αναφέρουν ωστόσο πως οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και οι αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυραύλων, μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ακόμη και όταν ο Τραμπ και η κυβέρνησή του επέμεναν ότι παραμένει εφικτή μια συμφωνία.

Περί εμπλουτισμού

Ο Ιρανός βουλευτής Μοχσέν Ζανγκανέχ δήλωσε παράλληλα, πως η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ επί της αρχής του εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά συζητά λεπτομέρειες όπως πιθανά όρια στα επίπεδα εμπλουτισμού.

«Δεν μιλάμε για την αρχή του εμπλουτισμού, αλλά μιλάμε για λεπτομέρειες, όπως το ποσοστό εμπλουτισμού, το οποίο πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι περιορισμένο», δήλωσε ο Ζανγκανέχ, μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού του κοινοβουλίου. Πρόσθεσε πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σε πλήρη συντονισμό με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν.

«Αυτό που συμβαίνει είναι σε πλήρη συντονισμό με την ηγεσία και σύντομα, πιθανώς στο Eid al-Ghadir στις αρχές Ιουνίου, θα γιορτάσουμε τη νίκη της Ισλαμικής Δημοκρατίας», είπε.

Με πληροφορίες του Bloomberg/Guardian/Al Jazeera/NYTimes