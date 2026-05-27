«Ο Τσίπρας έδωσε το παράδειγμα, που δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά της ΕΛ.Α.Σ., του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολοίπων».

«Τέλος τα ψέματα από χθες», με την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ., υπογράμμισε η Ρένα Δούρου, αναφερόμενη σε ορισμένους βουλευτές που «επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες», ανήκοντας στον ΣΥΡΙΖΑ για την έδρα, ενώ υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίηση του κόμματος και επεσήμανε πως ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το παράδειγμα με την παραίτησή του.

«Τέλος οι δικαιολογίες ορισμένων αιρετών του κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Να ανήκουν και στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την έδρα και παράλληλα να υποστηρίζουν την διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα», ανέφερε σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ 100.3 FM.

Αυτό, τόνισε, δεν ισχύει «μόνο για μέλη που έχουν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και μέλη που έφυγαν και δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, άλλους που ακολούθησαν τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελακη». Παράλληλα, υπογράμμισε πως τα περί αυτοδιάλυσης και διάλυσης «είναι ανιστόρητα κι εξωφρενικά και έχουν φέρει τον κόσμο στο μη περαιτέρω γιατί δεν έχουν προηγούμενο στη νεώτερη πολιτική ιστορία, εγχώρια και διεθνή».

Ο Αλέξης Τσίπρας, με την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτηση από την έδρα «έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα», τόνισε. «Και είναι ένα παράδειγμα που δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά της ΕΛΑΣ, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των υπολοίπων. Έχει να κάνει με το ηθικό αντιπαράδειγμα που χρειαζόμαστε», σημείωσε.

Εξάλλου, εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα «ηθικό αντιπαράδειγμα». Από χθες, δεν έχει καμία δικαιολογία ο όποιος αιρετός του κοινοβουλίου, ενώ επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί σε ένα κόμμα, να συνεχίζει να παραμένει σε αυτό που τον έστειλε ο λαός στη Βουλή, πρόσθεσε. «Οφείλουμε για λόγους στοιχειώδους πολιτικής τάξης, αλλά και για να μην ταΐζουμε την ακροδεξιά με τέτοιες συμπεριφορές, πρέπει να παραδώσουμε την έδρα μας και να ενταχθούμε ή όχι στο νέο κόμμα. Όλα μαζί δεν γίνονται», τόνισε.

«Να συνεδριάσουμε έγκαιρα, μη συνεχίσουμε την αδράνεια»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι «είναι πολύ μακριά» η 6η Ιουνίου, ημέρα που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. «Οφείλουμε για λόγους τυπικούς και ουσίας να συνεδριάσουμε άμεσα, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις και διχασμούς γιατί μην ξεχνάτε ότι η Αριστερά μεγαλούργησε όταν ένωσε», συμπλήρωσε.

Οι πολίτες στο Αιγάλεω, το Περιστέρι και το Καματερό «μας λένε “βρείτε τα να τελειώνουμε με τη Δεξιά”», δήλωσε, οπότε «ας μην συνεχίσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή την αδράνεια και ας συνεδριάσουμε έγκαιρα για να δούμε ποιες θα είναι οι αμέσως επόμενες αποφάσεις, τη διάταξη των δυνάμεών μας, πώς θα πάμε, θα πάμε απέναντι στην προσπάθεια του Τσίπρα».

Τις αποφάσεις θα τις πάρουν τα όργανα του κόμματος, επεσήμανε. «Διότι πέρα από το να κρατάς την έδρα σου και να σκέφτεσαι εκ του ασφαλούς τι θα γίνεις όταν... μεγαλώσεις, θα πρέπει να σέβεσαι και αυτούς που σου έδωσαν αυτές τις θεσμικές ιδιότητες», συνέχισε.

«Να διαβάσουμε με προσοχή το πρόγραμμα»

«Απέναντί μας δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας αλλά η σημερινή σήψη και παρακμή για τις οποίες ευθύνεται 100% η Δεξιά παράταξη», παρατήρησε ακόμα στις δηλώσεις της η Ρένα Δούρου. «Εξαιτίας της δική μας αδράνειας, αφωνίας στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει χαθεί από τη δημόσια κουβέντα ο τρόπος που πρέπει να πορευθούμε και για τον οποίο αποφασίσαμε στο κόμμα, δηλαδή με την ενότητα, με την ανασύνθεση, με τη συνεργασία για προοδευτικό μέτωπο στη βάση των αποφάσεών μας και όχι προσωπικών επιθυμιών», συμπλήρωσε.

Ακόμα, υπογράμμισε πως «οφείλουμε να διαβάσουμε με προσοχή» το πρόγραμμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να είναι μια βάση συμπόρευσης. «Οι πολίτες δεν θα συγχωρήσουν ούτε την παραίτηση, ούτε την εξαφάνιση, ούτε την εξαΰλωση και καμία από τις στάσεις αυτές δεν αποτελούν πολιτική, αλλά διαγράφουν το λόγο ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ ενός συντεταγμένου κόμματος. Και δεν θα φταίνε οι πολίτες», ξεκαθάρισε.

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι «περίοδοι παρατεταμένης κόπωσης και απαξίωσης της πολιτικής επί επτά χρόνια από τους πολίτες, οδηγούν στην ακροδεξιά. Και ξέρουμε καλά γιατί το έχουμε πληρώσει τι συμβαίνει όταν οδηγούμαστε σε ακροδεξιές λύσεις, σε αποχή και παραίτηση και κόπωση».