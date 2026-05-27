Τη αμέριστη στήριξή της στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία είχε και τον ρόλο της παρουσιάστριας στην χθεσινή εκδήλωση στο Θησείο για τα αποκαλυπτήρια της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης».

Μιλώντας στο Dnews, η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για την προοπτική του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως αισθάνεται ότι υπάρχει ξανά ελπίδα για μια καλύτερη και πιο δίκαιη Ελλάδα. Η Μαριάννα Τουμασάτου αναφέρθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στις πολιτικές του δυνατότητες και τον ηγετικό του ρόλο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι ένας άνθρωπος που αισθάνεται χαρά και ότι υπάρχει ελπίδα για μια καλύτερη Ελλάδα, πιο δίκαιη και θεωρώ ότι τα χέρια του Αλέξη Τσίπρα είναι τα πιο έτοιμα ως διαδόχου». Παράλληλα, ευχήθηκε το νέο κόμμα να πετύχει τους στόχους του, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν θετικές αλλαγές για τη χώρα.

«Η ευχή μου για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι να πάει όσο καλά πρέπει για να μπορούν να υλοποιηθούν τα καλά που μπορούν να έρθουν», ανέφερε.

«Ο κόσμος ήταν πολύς»

Η ηθοποιός στάθηκε και στη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωση παρουσίασης του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, στην εκδήλωση βρέθηκαν περίπου 15.000 άτομα, επικαλούμενη στοιχεία της Αστυνομίας. Η ίδια περιέγραψε το κλίμα ως ιδιαίτερα θερμό και αισιόδοξο, με έντονη παρουσία πολιτών που αναζητούν μια νέα πολιτική προοπτική στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

«Δεν θα μπω στην ενεργό πολιτική»

Παρά τη δημόσια στήριξή της στο νέο πολιτικό εγχείρημα, η Μαριάννα Τουμασάτου ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να κατέβει στην ενεργό πολιτική σκηνή ούτε να εμπλακεί επαγγελματικά στον χώρο της πολιτικής.Όπως εξήγησε, επιθυμεί να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και να εκφράζει δημόσια τις απόψεις της χωρίς προσωπικά ανταλλάγματα ή πολιτικές φιλοδοξίες.

«Θέλω να τρέχω για τη φανέλα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να το κάνουν καλύτερα από μένα και μου δίνεται η δυνατότητα, μην έχοντας τίποτα ανταποδοτικό, να λέω τη γνώμη μου χωρίς να υπάρχει καμία υπόνοια για οτιδήποτε άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε ότι έχει ήδη τη δική της επαγγελματική πορεία στον χώρο της τέχνης και δεν επιθυμεί να αλλάξει κατεύθυνση.

«Θέλω να είμαι παρούσα με τον δικό μου τρόπο»

«Θέλω να είμαι παρούσα στο κόμμα με τον τρόπο που θέλω εγώ και με τον τρόπο που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσω περισσότερο». «Αν πίστευα κάτι άλλο θα έκανα κάτι άλλο. Πιστεύω αυτό και εμμένω σε αυτό», σημείωσε.