Το προσχέδιο της ειρηνευτικής συμφωνίας των ΗΠΑ θα ανοίξει ξανά τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ και θα τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν μεταξύ άλλων.

Η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για ένα μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, το οποίο θα ανοίξει ξανά την εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ και θα τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Όπως μετέδωσε, βάσει του αναφερόμενου πλαισίου, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον αποκλεισμό, ενώ το Ιράν, από την πλευρά του, θα επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα. Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι τα στρατιωτικά σκάφη δεν συμπεριλαμβάνονται στο προσχέδιο συμφωνίας.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η διαχείριση και η δρομολόγηση της κυκλοφορίας πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν.

Το ρεπορτάζ σημείωσε ακόμα πως εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί ως δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε το λεγόμενο πλαίσιο του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ ως μη οριστικοποιημένο και δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα προβεί σε κανένα βήμα χωρίς απτή επαλήθευση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Iran Mizan ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση για την έναρξη μιας πολυεπίπεδης ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Η Αμερική έχει δεσμευτεί να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από το περιβάλλον του Ιράν, είτε αυτό περιλαμβάνει δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή είτε δυνάμεις που σταθμεύουν σε βάσεις που απαιτούν διαπραγμάτευση», ανέφερε.

Με πληροφορίες του Al Jazeera/Iran Mizan/Iran International