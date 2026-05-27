Η 67χρονη σήμερα δράστρια καταδικάστηκε για την ανθρωποκτονία σε καυτό μπάνιο, της θετής κόρης της το 1978.

Μια γυναίκα καταδικάστηκε για την ανθρωποκτονία της θετής κόρης της το 1978, αφού νέα στοιχεία οδήγησαν τους ντετέκτιβ να ξεκινήσουν έρευνα σχεδόν 50 χρόνια μετά το έγκλημα.

Η 67χρονη σήμερα Janice Nix κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε σχέση με τον θάνατο της πεντάχρονης Andrea Bernard τον Ιούλιο του 1978, μετά από δίκη στο Δικαστήριο του Isleworth. Κρίθηκε επίσης ένοχη για την επίθεση και την κακομεταχείριση του μεγαλύτερου αδελφού της Andrea, Desmond, την τριετία από το 1975 ως το 1978.

Η Andrea πέθανε σχεδόν έξι εβδομάδες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα στο 50% του σώματός της, που προκλήθηκαν από τη βύθισή της σε καυτό μπάνιο στο σπίτι τους στο Thornton Heath. Ο ιατροδικαστής εκείνη την εποχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα σήψης που προκλήθηκε από τα εγκαύματα. Ο θάνατός της κρίθηκε ως ατύχημα.

Ωστόσο, το 2022, ο αδελφός της, Desmond, ο οποίος ήταν οκτώ ετών τότε, εμφανίστηκε στην αστυνομία και είπε ότι πίστευε ότι η Janice Nix ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο της αδελφής του, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη ποινικής έρευνας. Οι ντετέκτιβ διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες, ψάχνοντας χιλιάδες έγγραφα που βρέθηκαν σε τοπικές αρχές και νοσοκομειακά αρχεία, ενώ προσπάθησαν να εντοπίσουν όποιον ζούσε κοντά στην οικογένεια τότε και μπορεί να θυμόταν το περιστατικό.

Παρόλο που οι περισσότερες από τις αναζητήσεις τους αποδείχθηκαν άκαρπες λόγω του χρόνου που έχει περάσει, κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν αποσπάσματα πληροφοριών που βρήκαν για να στήσουν μια υπόθεση εναντίον της Nix.

Η επιθεωρήτρια ντετέκτιβ Louise Caveen, από την ομάδα διερεύνησης ανθρωποκτονιών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε πως «Αυτή είναι μια ιδιαίτερα τραγική υπόθεση και οι σκέψεις μου τελικά παραμένουν με την οικογένεια της Andrea, της οποίας οι ζωές άλλαξαν αμετάκλητα το 1978. Ειδικότερα, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον Desmond, ο οποίος με θάρρος πήρε την απόφαση να εμφανιστεί και να μας μιλήσει, καθώς και να δώσει κατάθεση στη δίκη. Χάρη στο θάρρος του, η Nix κρίθηκε πλέον ένοχη και τελικά είναι υπόλογη για τις πράξεις της. Ελπίζω ότι αυτή η υπόθεση καταδεικνύει ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία θα εξετάζει πάντα κάθε νέο στοιχείο που θα μας προσκομιστεί, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει περάσει. Θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να αναζητήσουμε την αλήθεια και νέες ευκαιρίες για να αποδώσουμε δικαιοσύνη για όλα τα θύματα που έχουν δολοφονηθεί».

Η δολοφονία και η έρευνα

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο αδελφός της Andrea, Desmond, επικοινώνησε με την αστυνομία και τους είπε ότι η αδερφή του είχε πεθάνει το 1978. Παρόλο που είχε καταγραφεί ως ατύχημα, είπε στην αστυνομία ότι η θετή του μητέρα, Janice Nix, ήταν στην πραγματικότητα υπεύθυνη για την πρόκληση των εγκαυμάτων που τελικά οδήγησαν στον θάνατό της. Εκείνη την εποχή, ο Desmond είχε πει σε όλους ότι ήταν ατύχημα επειδή η Nix, η οποία τον κακοποιούσε επανειλημμένα σωματικά, είχε υποσχεθεί να μην τον ξαναχτυπήσει αν το κρατούσε μυστικό. Μόνο ως ενήλικας ο Desmond άρχισε να λέει στους πιο κοντινούς του ανθρώπους τι είχε συμβεί στη μικρότερη αδερφή του εκείνη την ημέρα.

Σε μια δήλωση, είπε ότι η Nix χτυπούσε τακτικά αυτόν και την Andrea όταν θεωρούσε ότι ήταν άτακτοι, και ότι την ημέρα της δολοφονίας, η Andrea είχε πρόβλημα και η Janice δεν την άφησε να πάει σχολείο. Ωστόσο, κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να συναντήσει τον αδερφό της. Επιστρέφοντας σπίτι, η Nix άρχισε αμέσως να φωνάζει και να χτυπάει την Andrea. Στη συνέχεια ετοίμασε τη μπανιέρα και την φώναξε να μπει μέσα.

Ο Desmond πήγε κατευθείαν στο υπνοδωμάτιό του, το οποίο ήταν ακριβώς δίπλα στο μπάνιο. Αν και δεν μπορούσε να δει τι συνέβαινε, άκουσε την Andrea να φωνάζει επανειλημμένα «είναι καυτό, είναι καυτό». Η Nix επέμεινε να της φωνάζει να μπει μέσα. Ξαφνικά οι κραυγές σταμάτησαν και η Janice Nix τον κάλεσε στο μπάνιο όπου βρήκε την Andrea να κουτσαίνει.

Μετά την αφήγηση του Desmond, ξεκίνησε έρευνα από τοπικούς αστυνομικούς πριν αναλάβουν την ευθύνη οι ντετέκτιβ της αρμόδιας ομάδας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Δεδομένου του χρόνου που πέρασε, η συντριπτική πλειοψηφία των αρχείων δεν ήταν διαθέσιμη και σχεδόν όλοι όσοι είχαν εμπλακεί στο περιστατικό ή είχαν σχέση με την οικογένεια είχαν πεθάνει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να βρουν μια ιατροδικαστική έκθεση 16 σελίδων, η οποία αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας για την έρευνα. Η έκθεση περιελάμβανε μια περιγραφή των τραυματισμών που υπέστη η Andrea, παράλληλα με τη θεραπεία που έλαβε στο νοσοκομείο, καθώς και μια κατάθεση της Nix που ελήφθη λίγο μετά τον θάνατο της Andrea.

Όταν ανακρίθηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας του 2022, η Nix αρχικά δεν ενημερώθηκε ότι είχε βρεθεί η αρχική της κατάθεση από την εποχή της δολοφονίας και παρείχε μια σημαντικά διαφορετική περιγραφή των γεγονότων εκείνης της ημέρας. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η Andrea πέθανε ως αποτέλεσμα ενός τραγικού ατυχήματος που προκλήθηκε από δυσλειτουργία του λέβητα που υπερθέρμανε το νερό του μπάνιου. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καμία αναφορά σε αυτό στην έκθεση του ιατροδικαστή. Όταν της ζητήθηκε να εξηγήσει αυτές τις σημαντικές αποκλίσεις, δεν έκανε κανένα σχόλιο και πρόσθεσε ότι ήταν μια τραυματική περίοδος στη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ένας ειδικός εγκαυμάτων είπε ότι θα περίμενε από ένα παιδί, να προσπαθήσει αμέσως να βγει από το καυτό νερό και να σταθεί όρθιο. Δεν θα περίμενε ότι θα κάθονταν οικειοθελώς ή θα έμενε στάσιμο. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι αυτό έδειχνε ότι η Nix πρέπει να προκάλεσε την βύθιση μέρους του σώματος της Andrea.

Η Nix αρνήθηκε επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή στην κακοποίηση του Desmond και τη συμμετοχή της στον θάνατο της Andrea και ισχυρίστηκε ότι ο Desmond είχε δώσει μια ανακριβή περιγραφή για το τι συνέβη εκείνο το απόγευμα. H Nix προφυλακίστηκε και αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής της.

Με πληροφορίες της met.police.uk