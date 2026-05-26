Στην Τσεχία βρέθηκε το τυχερό δελτίο που κερδίζει το ποσό του Giga Jackpot.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (26/5), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 120.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (232) για τα 120.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 5, 11, 23, 33, 42 και αριθμοί Eurojackpot το 10 και 12.

Το τυχερό δελτίο που κερδίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ παίχτηκε στην Τσεχία.

Ο πίνακας κερδών

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά τους μεγάλους νικητές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η Allwyn, σεβόμενη αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.