Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος». Με αυτή τη φράση, μεταξύ άλλων, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στην πρώτη αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού.

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, λίγη ώρα μετά την παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στην εκδήλωση που έγινε στο Θησείο, όπου έδωσαν το παρών χιλιάδες πολίτες.

«Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις “ακάλυπτες” υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω», δήλωναν οι ίδιες πηγές.

