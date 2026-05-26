Με τη βοήθεια ενός κοριτσιού ο Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του.

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε την ομιλία του στο Θησείο, στις γιγαντοοθόνες έγινε αντίστροφη μέτρηση και άρχισε να προβάλλεται το βίντεο που ήταν η εισαγωγή για την ανακοίνωση του ονόματος του νέου κόμματος.

Στο βίντεο, ένα χαρτί κορίτσι, ντυμένο στα λευκά, βρίσκει στην ακροθαλασσιά ένα μπουκάλι με ένα κομμάτι χαρτί. Αυτό, περνά από τα χέρια πολιτών κάθε ηλικίας και στο τελευταίο πλάνο είναι ξανά στα χέρια του κοριτσιού, που χαμογελάει.

Αμέσως μετά, το κορίτσι άρχισε να περπατά ανάμεσα στον κόσμο, ανέβηκε στην εξέδρα και έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός το άνοιξε, χαμογέλασε προς τον κόσμο και ανακοινώθηκε το όνομα: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τα αρχικά ΕΛΑΣ σε μπλε και κόκκινο.

Η ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος Τσίπρα

Καρέ - καρέ η ανακοίνωση

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ