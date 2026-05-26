Το μπλε και το κόκκινο είναι τα κυρίαρχα χρώματα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ένα κατάμεστο Θησείο και με ένα πολύ καλά σκηνοθετημένο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το όνομα του κόμματός του: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Μαζί με το όνομα αποκαλύφθηκαν και τα χρώματα, αν και υπήρχε μία ιδέα, από τα βίντεο στα social media που τις τελευταίες μέρες προϊδέαζαν για το τι θα ακολουθήσει. Τώρα το λογότυπο με το όνομα παρουσιάστηκε. Απλό, καθαρό και με κυρίαρχα χρώματα το μπλε και το κόκκινο.

Το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο του αγώνα, συνδυάζουν το όραμα Τσίπρα στην επάνοδό του στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Δείτε ΕΔΩ την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.