Η μικρή Ήρα πρωταγωνίστησε στην ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος Τσίπρα.

Άψογα σκηνοθετημένη η αποκάλυψη του ονόματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλά μία απορία είχαν όλοι: ποιο ήταν το όμορφο κοριτσάκι με το λευκό φόρεμα που παρέδωσε το χαρτί με το όνομα;

Η αγγελιαφόρος του ονόματος του κόμματος Τσίπρα, ΕΛ.Α.Σ., δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι η Ήρα, η 10χρονη κόρη φιλικής οικογένειας.

Η μικρή παρεμπιπτόντως ήταν υπέροχη και στο βίντεο και live. Η Ήρα εμφανίστηκε λίγα λεπτά πριν την ανακοίνωση του ονόματος σε ένα βίντεο. Ένα μπουκάλι με ένα μήνυμα φτάνει στην ακτή, η μικρή το ανοίγει και βλέπει το όνομα. Σταδιακά το χαρτί παραδίδεται σε όλους τους πρωταγωνιστές του βίντεο: τη γιατρό, τον αγρότη κλπ για να καταλήξει ξανά στη μικρή Ήρα.

Και εκεί που το βίντεο σταματά με την Ήρα να χαμογελά, το κορίτσι εμφανίζεται στο Θησείο με το ίδιο λευκό φόρεμα και το χαρτί στο χέρι της. Ανεβαίνει στη σκηνή και το παραδίδει στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάνει την ανακοίνωση.

