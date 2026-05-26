Τα ελαφρυντικά της Εισαγγελίας απορρίφθηκαν από το δικαστήριο με πλειοψηφία 4-3.

Κάθειρξη 12 ετών χωρίς αναστολή και χωρίς κανένα ελαφρυντικό επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου σε έναν 31χρονο (τότε 27χρονο) για τον βιασμό μίας 23χρονης (τότε 19χρονης) σε μπαρ στα Φαλάσαρνα Χανίων.

Το περιστατικό συνέβη το 2022, με τη δίκη να ξεκινάει στις 21 Νοεμβρίου 2025 και να ολοκληρώνεται το απόγευμα της Τρίτης, 26/05.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, ο 31χρονος επέμενε σε όλη τη διαδικασία στον ισχυρισμό της συναίνεσης, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες. Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, ο 31χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στη φυλακή ενώ από την 12ετή ποινή αφαιρούνται οι 4 μήνες προφυλάκισης μετά την απολογία του, στις 5 Αυγούστου 2022.

Η Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να του αναγνωριστούν δύο ελαφρυντικά, αυτό του πρότερου σύννομου βίου και αυτό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, τα οποία αμφότερα απορρίφθηκαν από το δικαστήριο με πλειοψηφία 4-3 (μειοψηφούντων 3 ενόρκων). Πρότεινε επίσης τριετή αναστολή στην ποινή ωστόσο οι δικαστές ομόφωνα (3-0) αποφάσισαν την έκτισή της.