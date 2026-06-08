Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου.

Στην ποινή του αθλητικού δικαστή αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του τρίτο τελικού της Stoiximan GBL.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ζήτησε δημόσια συγγνώμη από το φίλαθλο κοινό, αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν εκτός αγωνιστικού χώρου στο Game 2 στο Telekom Center Athens.

Ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε να ζητήσει συγγνώμη ο τεχνικός του Ολυμπιακού και εκείνος το έκανε μετά το 102-92 επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

Η συνέντευξη του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Σήμερα προηγηθήκαμε στη σειρά ξανά, με 2-1 εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά όντες αήττητοι. Νομίζω πως αξίζαμε να κερδίσουμε, ελέγξαμε το παιχνίδι κα’ όλη τη διάρκεια. Σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια όπως βλέπετε έχουν διαφορετικό χαρακτήρα.

Μπορεί να σκοράρεις 50-55 πόντους στον ένα αγώνα και στον άλλο να βάλεις 100 και πάνω απέναντι στην ίδια ομάδα με την ίδια τακτική. Προφανώς είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν και πώς διαχειρίζονται την πνευματική και σωματική τους κόπωση. Όπως έχω πει είμαστε εδώ από τον Αύγουστο, είναι Ιούνιος, έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια. Όπως ξέρετε στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα εύκολο παιχνίδι. Η ομάδα μας δεν υπάρχει αμφιβολία πως είχε μεγάλο στόχο την Ευρωλίγκα την οποία πανάξια κατέκτησε.

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Ήταν μία μεγάλη επιτυχία όμως κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαν χρόνια. Αυτό ξέρετε πάντα δημιουργεί ένα άδειασμα συγκέντρωσης. Πραγματικά αμφέβαλα σε κάποια σημεία όμως σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε, η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο ημέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε.

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Επειδή υπάρχει μία απόφαση της Αθλητικής Δικαστή στην οποία πρέπει να πω και θα πω μία συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων. Όπως ξέρετε για 40 αγωνιστικά λεπτά, για τρεις ώρες που διήρκησε το παιχνίδι δεν είχα την παραμικρή αντίδραση.

Στο πρώτο μέρος δεν είπα ούτε κουβέντα στους διαιτητές ενώ ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε κατέβει κάτω και ζητούσε να πάρω τεχνική ποινή. Δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση και μετά φυσικά πρέπει και ζητάω συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο.

Όμως αναρωτιέμαι επί τρεις ώρες βρίζανε τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κύριους Αγγελόπουλους, τον κ. Λεπενιώτη και ενημερώθηκα πως ο Ολυμπιακός χρεώθηκε με 40.000 ευρώ πρόστιμο μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ και ο Παναθηναϊκός με 3000. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη λέμε, το λέμε και εμείς λοιπόν, γι’ αυτό και ζητάω συγγνώμη».