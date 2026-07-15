Η απόφαση καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τη στιγμή που ένας αξιωματικός ή υπαξιωματικός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας έως την επιστροφή του στην υπηρεσία ή την οριστική κρίση της κατάστασής του.

Νέο, ενιαίο πλαίσιο για τη χορήγηση των μακρών αναρρωτικών αδειών στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό θεσπίζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση εξειδικεύει τις διατάξεις του νόμου 5265/2026 και καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τη στιγμή που ένας αξιωματικός ή υπαξιωματικός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας έως την επιστροφή του στην υπηρεσία ή την οριστική κρίση της κατάστασής του.

Παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, στρατιωτικός που νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο ή σε δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί χρόνο αποθεραπείας τουλάχιστον τριών μηνών, παραπέμπεται στην αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή. Η παραπομπή συνοδεύεται από πλήρη ιατρικό φάκελο και γνωματεύσεις που αποτυπώνουν τόσο τη φύση της πάθησης όσο και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.

Τα στάδια της διαδικασίας και οι επανεξετάσεις

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη σαφή οριοθέτηση των σταδίων της διαδικασίας. Μετά την εξέταση του στελέχους, η υγειονομική επιτροπή αποφασίζει εάν θα χορηγηθεί πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια και για ποιο χρονικό διάστημα. Με τη λήξη της άδειας ο στρατιωτικός επανεξετάζεται μέσα σε πέντε ημέρες, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, αν απαιτείται νέα αναρρωτική άδεια ή αν πρέπει να υπαχθεί σε ειδική κατάσταση ή ακόμη και να αποστρατευθεί, όταν η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει πλέον την εκτέλεση των καθηκόντων του. Για τη χορήγηση τρίτης συνεχόμενης μακράς αναρρωτικής άδειας απαιτείται ειδική αιτιολόγηση από την επιτροπή, η οποία οφείλει να τεκμηριώσει τόσο τη σοβαρότητα της πάθησης όσο και τις πιθανότητες ίασης.

Προθεσμίες και δικαίωμα προσφυγής

Η απόφαση εισάγει επίσης συγκεκριμένες προθεσμίες, με στόχο να αποφεύγονται οι μεγάλες καθυστερήσεις. Οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν αιτιολογημένη γνωμάτευση μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την εξέταση ή την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για το δικαίωμά του να προσφύγει κατά της απόφασης, ενώ αντίστοιχο δικαίωμα διαθέτει και ο Αρχηγός του οικείου Γενικού Επιτελείου. Οι προσφυγές εξετάζονται από τις Αναθεωρητικές Υγειονομικές Επιτροπές μέσα σε τριάντα ημέρες, γεγονός που δημιουργεί για πρώτη φορά ένα σαφές και χρονικά προσδιορισμένο πλαίσιο ελέγχου των αποφάσεων.

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Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως εξέταση

Τέλος, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για περιπτώσεις στις οποίες ο στρατιωτικός αδυνατεί να μετακινηθεί. Εφόσον αποδεικνύεται ότι η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει τη μετάβαση στην έδρα της επιτροπής ή βρίσκεται στο εξωτερικό, η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακών μέσων, ύστερα από σχετική αίτηση και την προσκόμιση των αναγκαίων ιατρικών δικαιολογητικών.