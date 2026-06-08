Οι καταγγελίες εναντίον του αφορούν σε υποθέσεις που χρονολογούνται από το 1997 ως το 2012 σε Γαλλία και Βέλγιο, σύμφωνα με το γραφείο της εισαγγελίας.

Ο διάσημος τραγουδιστής και ηθοποιός Πάτρικ Μπρουέλ τέθηκε υπό κράτηση από τις αρχές στη Γαλλία καθώς ερευνάται μετά από καταγγελίες για υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών.

Ο Μπρουέλ, είναι από τους πιο ευπώλητους Γάλλους μουσικούς, και έχει αρνηθεί την όποια εμπλοκή του με την υπόθεση. Ωστόσο, αρκετές γυναίκες τον έχουν κατηγορήσει για βιασμό, απόπειρα βιασμό και παρενόχληση, υποθέσεις που χρονολογούνται από το 1997 ως το 2012 σε Γαλλία και Βέλγιο, σύμφωνα με το γραφείο της εισαγγελίας.

«Ο Πάτρικ Μπρουέλ ανακρίνεται για τη σχέση που μπορεί να έχει με όλα αυτά τα περιστατικά, που αφορούν μέχρι στιγμής σε 13 καταγγέλλουσες» συμπλήρωσε η εισαγγελία.

Οι αρχές μπορούν να τον κρατήσουν έως και 24 ώρες πριν του απαγγείλουν κατηγορίες.

«Δεν έχω ασκήσει πίεση σε γυναίκα ποτέ. Ποτέ δεν έχω ναρκώσει, κακομεταχειριστεί ή υποβάλλει (υπό πίεση) οποιαδήποτε γυναίκα» είχε γράψει σε ανάρτησή του ο τραγουδιστής τον περασμένο μήνα.

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Με πληροφορίες του Reuters