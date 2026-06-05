Με την έναρξη της διαδικασίας, τέθηκε το θέμα της εισαγγελικής έφεσης που φέρνει σε δυσχερέστερη θέση τον κατηγορούμενο σκηνοθέτη και ηθοποιό.

Αντιμέτωπος με τους τρεις νεαρούς που τον έχουν καταγγείλει για τη σεξουαλική κακοποίησή τους, βρέθηκε το πρωί ο Δημήτρης Λιγνάδης, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας όπου ξεκίνησε η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Ο καταδικασμένος πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 12 ετών, σκηνοθέτης και ηθοποιός, κάθισε και πάλι στο εδώλιο προκειμένου να δικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας για το βιασμό τριών αγοριών. Αυτή τη φορά μάλιστα κινδυνεύει με βαρύτερη ποινή, μετά την έφεση που άσκησε η εισαγγελέας, ζητώντας να δικαστεί και μία από τις δύο υποθέσεις που σε πρώτο βαθμό είχε αθωωθεί.

Να σημειωθεί πως ο Δημήτρης Λιγνάδης ο οποίος παραμένει ελεύθερος μέχρι την απόφαση του Εφετείου, έχει κριθεί ένοχος πρωτοδίκως, κατά πλειοψηφία (4-3) για τους βιασμούς δύο 17χρονων στην Αθήνα και στην Επίδαυρο, το 2015, ενώ απαλλάχθηκε ομόφωνα για το βιασμό ενός ενηλίκου το 2018, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, και κατά πλειοψηφία για τον βιασμό ενός 16χρονου το 2011.

Ως φιλόλογος εργάζεται πλέον ο Δημ. Λιγνάδης

Ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου δήλωσε στους δικαστές άνεργος, αλλά λίγο αργότερα, διευκρίνισε πως το τελευταίο διάστημα κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στα αρχαία και στην ιστορία ως φιλόλογος.

Με την έναρξη της διαδικασίας, τέθηκε το θέμα της εισαγγελικής έφεσης που φέρνει σε δυσχερέστερη θέση τον κατηγορούμενο σκηνοθέτη και ηθοποιό αφού τον καλεί να δικαστεί και για την υπόθεση για την οποία έχει αθωωθεί. Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να κηρυχθεί απαράδεκτη η συγκεκριμένη έφεση, εισήγηση που αν γίνει δεκτή από το δικαστήριο θα σημάνει ότι ο κατηγορούμενος δεν θα δικαστεί για αυτό το σκέλος.

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«Η απόφαση μνημονεύει μόνο τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προκύπτει η ενοχή του κατηγορουμένου, ενώ έλαβε υπόψη ενός βιβλίου που δεν ήταν μέρος των αναγνωστέων εγγράφων ούτε μνημονεύεται στην απόφαση άρα δεν ελήφθη υπόψη από το δικαστήριο. Θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη», ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός.

Τελικά η δίκη διεκόπη για τις 17 Ιουνίου οπότε και αναμένεται να αποφασιστεί από το δικαστήριο εάν θα γίνει δεκτή η εισαγγελική έφεση.