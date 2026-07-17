«Οι οικογένειες των θυμάτων βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά αντιμέτωπες με την προκλητική, οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης...».

«Η Δικαιοσύνη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται οι ένοχοι», σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών. Αφορμή για την ανακοίνωση τα αιτήματα που τέθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων πρώην στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ για αναστολή ή ακόμη και αναβολή της δίκης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2026

Μετά από δύο κρίσιμες συνεδριάσεις στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, οι οικογένειες των θυμάτων βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά αντιμέτωπες με την προκλητική, οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης, αυτή τη φορά μέσα από την προσπάθεια των κατηγορουμένων να αναβληθεί επ’ αόριστον η δίκη.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ κατέθεσαν επίσημα αιτήματα αναβολής της κύριας δίκης, με το πρόσχημα της εκκρεμούς υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη σύμβαση 717.

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Ως Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023, ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εργαλείο η σύμβαση 717 για να γλιτώσουν οι ένοχοι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι δικάζονται για οικονομικά αδικήματα, ενώ στη Λάρισα δικάζονται για τη διατάραξη στην ασφάλεια της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας που οδήγησε στον βίαιο θάνατο 57 ανθρώπων και στον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Η μη υλοποίηση της σύμβασης 717 έπαιξε, μεταξύ και άλλων παραγόντων, κρίσιμο ρόλο στο έγκλημα των Τεμπών, όπως η μη ολοκλήρωση του έργου ανάταξης της τηλεδιοίκησης και της φωτεινής σηματοδότησης, η κίνηση των τρένων με μεγάλες ταχύτητες σε ένα σιδηρόδρομο – ωρολογιακή βόμβα.

Η προσπάθεια των κατηγορουμένων να αξιοποιήσουν τεχνηέντως την υπόθεση για τα οικονομικά και μόνο αδικήματα της 717 ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αναβολή της κύριας δίκης ή τον περαιτέρω τεμαχισμό της με το διαχωρισμό από αυτή των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ, συνιστά ακόμα ένα τέχνασμα με σκοπό την παραπομπή τελικά της υπόθεσης στις καλένδες.

Επιπρόσθετα, ακούσαμε με αγανάκτηση πρώην στελέχη του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ να δηλώνουν «αναρμόδιοι», υποστηρίζοντας προκλητικά ότι οι καταστροφικές βλάβες στην τηλεδιοίκηση «δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο» και να μεταθέτουν τις ευθύνες αποκλειστικά σε τρίτους ή στο «ανθρώπινο λάθος». Ένα θέατρο «ανευθυνότητας» που δε θα καταφέρει να μας κάμψει ψυχολογικά.

Μπροστά σε αυτές τις κρίσιμες εξελίξεις δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Η μακρά, επίπονη και εξαντλητική αυτή διαδικασία σχεδιάστηκε για να μας λυγίσει. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη.

Η δίκη πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα. Η Δικαιοσύνη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται οι ένοχοι.

Η συγκάλυψη δεν θα περάσει.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ 28.2.2023».