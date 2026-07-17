Η JLR φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παραγωγής ενός νέου Defender στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιοποιώντας τεχνογνωσία και βιομηχανικές υποδομές της Stellantis.

Η JLR φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παραγωγής ενός νέου Defender στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιοποιώντας τεχνογνωσία και βιομηχανικές υποδομές της Stellantis. Η ιδέα ενός Defender που θα κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη συνδρομή της Stellantis μοιάζει μέχρι πρόσφατα να ανήκε περισσότερο στη σφαίρα της φημολογίας. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η JLR εξετάζει πλέον πολύ πιο ριζικές λύσεις για να ενισχύσει την παρουσία της στη σημαντικότερη αγορά της, προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις νέες οικονομικές και εμπορικές συνθήκες.

Πώς ξεκίνησε το φλερτ

Αφετηρία των σεναρίων αποτέλεσε το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο όμιλοι, με αντικείμενο τη διερεύνηση κοινών προγραμμάτων ανάπτυξης και τεχνολογικής συνεργασίας στις ΗΠΑ. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα προϊόντα, η προοπτική δημιουργίας ενός νέου Defender αποκλειστικά για την αμερικανική αγορά βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αναλύσεων.

Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια θέλει τη JLR να αξιοποιεί υπάρχουσα πλατφόρμα της Stellantis για την εξέλιξη ενός πιο αυθεντικά εκτός δρόμου Defender, το οποίο θα τοποθετηθεί απέναντι από τα Ford Bronco και Jeep Wrangler. Η επιλογή αυτή θα επέτρεπε στη βρετανική εταιρεία να εκμεταλλευτεί ώριμες τεχνικές λύσεις αλλά και ήδη διαθέσιμες παραγωγικές εγκαταστάσεις, μειώνοντας σημαντικά τόσο το κόστος εξέλιξης όσο και τον χρόνο εισόδου στην αγορά.

Τι σκέφτεται η JLR

Υπάρχει όμως και μια διαφορετική σχολή σκέψης. Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, η σημερινή στρατηγική της JLR δεν ευνοεί την ανάπτυξη ενός πιο προσιτού Defender, καθώς τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει μετατοπίσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της προς την κορυφή της premium κατηγορίας. Με αυτή τη λογική, ένα μεγαλύτερο και πολυτελέστερο SUV, βασισμένο σε αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται ήδη σε μεγάλα αμερικανικά SUV ή pick-up της Stellantis, θα ταίριαζε περισσότερο στη φιλοσοφία της μάρκας και στους στόχους κερδοφορίας της.

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Η Βόρεια Αμερική αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την JLR. Η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της στην περιοχή, ενώ η τοπική παραγωγή θα περιόριζε την εξάρτηση από εισαγόμενα οχήματα και θα μείωνε τις επιπτώσεις από πιθανούς δασμούς. Παράλληλα, θα δημιουργούσε μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη μοντέλων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των Αμερικανών καταναλωτών.

Το γεγονός ότι το σημερινό Defender παράγεται στη Σλοβακία αυξάνει το κόστος διάθεσής του στις ΗΠΑ. Εάν ένα νέο μοντέλο κατασκευάζεται σε εργοστάσιο της Stellantis επί αμερικανικού εδάφους, η JLR θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η χρήση κοινής πλατφόρμας δεν σημαίνει απαραίτητα και κοινό χαρακτήρα. Η Stellantis έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι κάθε μάρκα διαμορφώνει τα δικά της χαρακτηριστικά μέσα από διαφορετικές ρυθμίσεις πλαισίου, σχεδιαστική ταυτότητα και τεχνολογικές επιλογές. Επομένως, ακόμη κι αν ένα μελλοντικό Defender αξιοποιήσει μηχανικά μέρη του ομίλου, αναμένεται να διατηρήσει την ξεχωριστή προσωπικότητα και τις εκτός δρόμου δυνατότητες που το έχουν καθιερώσει.

Τι πρόκειται να δούμε

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τεχνικά χαρακτηριστικά, χρονοδιάγραμμα ή το εργοστάσιο που θα μπορούσε να αναλάβει την παραγωγή. Παρ' όλα αυτά, η ίδια η ύπαρξη αυτών των συζητήσεων δείχνει πόσο καθοριστική θεωρεί πλέον η JLR την αμερικανική αγορά. Αν τελικά το σχέδιο προχωρήσει, θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις στην ιστορία του Defender, συνδυάζοντας τη βρετανική κληρονομιά του μοντέλου με την παραγωγική δυναμική της Stellantis στις Ηνωμένες Πολιτείες.