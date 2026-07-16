Ο υπάλληλος, τεχνικός συνεργάτης του Τραμπ από το 2016, φέρετε να αποκόμισε μεγάλα κέρδη από τον παράνομο στοιχηματισμό.

Στην απόλυση ενός υπαλλήλου, ο οποίος χειριζόταν το autocue του Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε ο Λευκός Οίκος, καθώς φέρεται να στοιχιμάτιζε το περιεχόμενο των ομιλιών του Προέδρου, αποκομίζοντας κέρδη άνω των 100.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ABC, πρόκειται για τον Γκάμπριελ Πέρεζ, ο οποίος χειρίζεται το σύστημα τηλεπροβολής των ομιλιών του Τραμπ από το 2016. Λόγω του ρόλου του, ο Πέρεζ είχε πρόσβαση στο περιεχόμενο των ομιλιών του Τραμπ, ακόμα και σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

{https://x.com/EricLDaugh/status/2077809911291887786}

Οι συναλλαγές φέρεται να έγιναν στη στοιχηματική πλατφόρμα Kalashi σε διάστημα τριών μηνών και περιλάμβαναν στοιχήματα για σημαντικές ομιλίες, όπως το διάγγελμα του Δεκεμβρίου 2025, την ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον Ιανουάριο 2026 και μία τελετή απονομής Μεταλλίων Τιμής τον Μάρτιο.

Η Kalashi τόνισε ότι η ομάδα εποπτείας της εταιρείας εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα και συναλλαγές, ενημερώνοντας τις αρμόδιες Αρχές.

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Ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε ότι διαθέτει αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας για το προσωπικό του, ενώ ανέφερε πως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος συνεργάζεται με τις αρχές.

{https://x.com/CBSNews/status/2077817798408171635}

Ο Πέρεζ παραδέχθηκε τις συναλλαγές του κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τις αρμόδιες αρχές. Η CFTC φέρεται να εξετάζει έναν συμβιβασμό που θα προβλέπει την επιστροφή των κερδών και την απαγόρευση μελλοντικών στοιχημάτων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέες ανησυχίες στις ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης σε αγορές προβλέψεων, καθώς έρχεται μετά από άλλη υπόθεση όπου πρώην στρατιωτικός κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες για να κερδίσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε αντίστοιχη πλατφόρμα.