Όσοι στρατιωτικοί εντοπίζονται με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης θα έχουν τη δυνατότητα, σε εθελοντική βάση, να ακολουθήσουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες ηλικίας 30 ετών και άνω θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο τεστοστερόνης.

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, με τίτλο «High-T Department», ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το πρόγραμμα ελέγχου, ώστε οι στρατιώτες «να έχουν τα σωστά επίπεδα τεστοστερόνης για να μπορούν να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους».

{https://x.com/SecWar/status/2077425458430230838}

Θεραπεία όσοι έχουν χαμηλά ποσοστά

Όσοι στρατιωτικοί εντοπίζονται με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης θα έχουν τη δυνατότητα, σε εθελοντική βάση, να ακολουθήσουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Για όσους είναι κάτω των 30 ετών, οι εξετάσεις δεν θα είναι υποχρεωτικές.

«Οφείλουμε στους στρατιώτες μας την καλύτερη ιατρική φροντίδα στον κόσμο και αυτό το πρόγραμμα εκπληρώνει αυτή την υποχρέωση», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας. Πρόσθεσε ότι η φροντίδα της μακροπρόθεσμης υγείας των στρατιωτικών σημαίνει ότι παραμένουν «δυνατοί, ανθεκτικοί και ικανοί», όχι μόνο για την επόμενη αποστολή τους αλλά και για τη ζωή τους μετά την αποστράτευση.

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Η λήψη τεστοστερόνης για μη ιατρικούς λόγους, όπως για την ενίσχυση της μυϊκής ανάπτυξης, χωρίς συνταγή, απαγορεύεται αυστηρά στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι το νέο πρόγραμμα «δεν αφορά τεχνητή ενίσχυση».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ ανέφερε ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος τεστοστερόνης θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλο το ενεργό και εφεδρικό στρατιωτικό προσωπικό ηλικίας 30 ετών και άνω.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα επιτρέπει στο υπουργείο Άμυνας να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για την υγεία των στρατιωτών και να προσφέρει στοχευμένη θεραπεία τεστοστερόνης, με στόχο τη διατήρηση «μιας υγιούς, ικανής και αποφασιστικά κυρίαρχης μαχητικής δύναμης».

Ιατρικές επιφυλάξεις

Ο δρ. Μοχίτ Κέρα, ο οποίος ηγήθηκε πέρυσι ειδικής ομάδας της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τους ελέγχους και τη χρήση τεστοστερόνης στον στρατό, δήλωσε ότι όλοι οι άνδρες άνω των 30 ετών θα πρέπει να ελέγχονται, καθώς τα επίπεδα της ορμόνης αποτελούν σημαντικό δείκτη της συνολικής υγείας.

«Το σημαντικό εδώ είναι ότι πολλοί νεότεροι άνδρες έχουν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, κάτι που τους θέτει σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τη μυϊκή μάζα και την ενέργεια, και αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε συνθήκες μάχης», ανέφερε ο Κέρα, καθηγητής ουρολογίας στο Baylor College of Medicine.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να χορηγείται τεστοστερόνη σε κάποιον χωρίς συμπτώματα που να δικαιολογούν τη θεραπεία.

Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης μπορεί να αυξήσει τη μυϊκή μάζα, να μειώσει την εναπόθεση λίπους και να περιορίσει τον κίνδυνο κατάθλιψης. Μακροπρόθεσμα, μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της οστικής πυκνότητας.

Παράλληλα, όμως, ο ειδικός επισήμανε ότι η θεραπεία δεν είναι κατάλληλη για όλους. «Εάν νεαροί άνδρες λάβουν τεστοστερόνη, μπορεί να καταστούν υπογόνιμοι», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι όσοι βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να γνωρίζουν αυτόν τον κίνδυνο.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για καρδιαγγειακά προβλήματα.

Με πληροφορίες από BBC