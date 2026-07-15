Αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας ανακοίνωσε ότι κατάφερε για πρώτη φορά να βιοεκτυπώσει λειτουργικούς ιστούς νεφρού και ήπατος σε τροχιά, πάνω στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η βιοεκτύπωση ανθρώπινων ιστών στο Διάστημα φαίνεται πως περνάει σε μια νέα εποχή.

Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Auxilium Biotechnologies ανακοίνωσε ότι κατάφερε για πρώτη φορά να βιοεκτυπώσει λειτουργικούς ιστούς νεφρού και ήπατος σε τροχιά, πάνω στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), καταγράφοντας ένα ορόσημο που θα μπορούσε να αλλάξει τόσο τη βιοϊατρική έρευνα όσο και τον τρόπο με τον οποίο θα παράγονται ιατρικά προϊόντα στις μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

Η αποστολή AXLM-3, η οποία ταξίδεψε προς τον ISS με το διαστημόπλοιο SpaceX CRS-34 της NASA, επέστρεψε στη Γη στις 17 Ιουνίου 2026, μεταφέροντας τα βιοεκτυπωμένα δείγματα και τα υπόλοιπα προϊόντα που κατασκευάστηκαν σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν ιστοί νεφρού, ήπατος και χόνδρου, αλλά και 28 εμφυτεύματα επιδιόρθωσης νεύρων, όλα προερχόμενα από την ίδια αυτόνομη πλατφόρμα βιοεκτύπωσης AMP-1 της Auxilium.

Το επίτευγμα δεν περιορίζεται μόνο στην πρώτη επιτυχημένη παραγωγή νεφρικού και ηπατικού ιστού στο Διάστημα. Είναι επίσης η πρώτη φορά που κατασκευάζονται τρεις διαφορετικοί τύποι βιολογικών ιστών κατά τη διάρκεια μίας και μόνο αποστολής, ενώ παράλληλα παράγονται εμφυτεύσιμα ιατρικά προϊόντα σε κλινικά σημαντικές ποσότητες.

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Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη επίδειξη μιας κλιμακούμενης πλατφόρμας διαστημικής βιοπαραγωγής που μπορεί να δημιουργεί πολλαπλές κατηγορίες βιοϊατρικών προϊόντων ταυτόχρονα.

Η σημασία του επιτεύγματος βρίσκεται στις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος μικροβαρύτητας. Στη Γη, η βαρύτητα επηρεάζει την κατανομή των κυττάρων και την ανάπτυξη τρισδιάστατων βιολογικών δομών. Στο Διάστημα, αντίθετα, οι ιστοί μπορούν να αναπτυχθούν με πιο ομοιόμορφη κυτταρική οργάνωση, δημιουργώντας προϋποθέσεις για πιο σύνθετες και ποιοτικές βιολογικές κατασκευές, κάτι που μέχρι σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αναγεννητικής ιατρικής.

Οι ιστοί νεφρού και ήπατος δημιουργήθηκαν για λογαριασμό του Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM), το οποίο παρείχε τα κύτταρα και τα σχέδια των ιστών, ενώ η Auxilium παρείχε την τροχιακή πλατφόρμα κατασκευής που επέτρεψε την κατασκευή των ιστών σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

«Η επιτυχής βιοεκτύπωση ζωντανού ηπατικού και νεφρικού ιστού στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναγεννητική ιατρική», δήλωσε ο Anthony Atala, καθηγητής και διευθυντής του WFIRM.

Όπως σημείωσε, η ομοιόμορφη κατανομή των κυττάρων που επιτεύχθηκε στη μικροβαρύτητα ανοίγει νέες προοπτικές για την παραγωγή ιστών και ιατρικών συσκευών στο Διάστημα.

Από την πλευρά της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος Jacob Koffler υπογράμμισε ότι η αποστολή αποδεικνύει πως η παραγωγή πολύπλοκων βιολογικών προϊόντων σε τροχιά δεν αποτελεί πλέον θεωρητική δυνατότητα αλλά μια πρακτική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι η ίδια πλατφόρμα κατάφερε να παραγάγει διαφορετικούς ιστούς και δεκάδες εμφυτεύματα μέσα στην ίδια αποστολή αποδεικνύει τόσο την ευελιξία όσο και τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής της τεχνολογίας.

Σειρά έχουν τα οργανοειδή

Το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά τα λεγόμενα οργανοειδή, μικροσκοπικά τρισδιάστατα μοντέλα ανθρώπινων οργάνων που χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για τη μελέτη ασθενειών, τον έλεγχο της ασφάλειας νέων φαρμάκων και την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπειών.

Σήμερα τα οργανοειδή κατασκευάζονται στη Γη και μεταφέρονται στο Διάστημα, γεγονός που περιορίζει τόσο τον χρόνο ζωής τους όσο και την ευελιξία των πειραμάτων. Η δυνατότητα παραγωγής τους απευθείας σε τροχιά θα επέτρεπε στους ερευνητές να δημιουργούν κατά παραγγελία βιολογικά μοντέλα, χωρίς να εξαρτώνται από τα χρονοδιαγράμματα των εκτοξεύσεων ή τις αλυσίδες εφοδιασμού από τη Γη.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς διεθνείς οργανισμοί και φαρμακευτικές εταιρείες επενδύουν στις λεγόμενες New Approach Methodologies, νέες ερευνητικές προσεγγίσεις που φιλοδοξούν να μειώσουν ή ακόμη και να αντικαταστήσουν τις δοκιμές σε πειραματόζωα με προηγμένα ανθρώπινα κυτταρικά μοντέλα.

Παράλληλα, η επιτυχία της Auxilium λειτουργεί ως πρόγευση της επόμενης γενιάς διαστημικών εργοστασίων. Με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να πλησιάζει στο τέλος της επιχειρησιακής ζωής του, η βιομηχανία στρέφεται ήδη στους νέους εμπορικούς διαστημικούς σταθμούς που αναπτύσσουν ιδιωτικές εταιρείες. Η Auxilium συνεργάζεται ήδη με τα προγράμματα Vast και Starlab, τα οποία φιλοδοξούν να δημιουργήσουν τις πρώτες εμπορικές πλατφόρμες παραγωγής σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι ακόμη πιο φιλόδοξος. Καθώς οι αποστολές με πλήρωμα προς τη Σελήνη και αργότερα προς τον Άρη πλησιάζουν, η δυνατότητα παραγωγής ιστών, εμφυτευμάτων και άλλων κρίσιμων βιοϊατρικών προϊόντων επιτόπου θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητη για τη διατήρηση της ανθρώπινης παρουσίας μακριά από τη Γη. Αντί να μεταφέρονται όλα τα απαραίτητα υλικά από τον πλανήτη μας, μελλοντικά οι αστροναύτες ίσως θα μπορούν να παράγουν κατά παραγγελία βιολογικούς ιστούς και ιατρικά προϊόντα απευθείας στο Διάστημα.

Η αποστολή της Auxilium δεν σηματοδοτεί ακόμη την εποχή της εκτύπωσης ολόκληρων ανθρώπινων οργάνων σε τροχιά. Αποτελεί όμως μία από τις πιο ισχυρές αποδείξεις ότι η διαστημική βιοπαραγωγή εξελίσσεται από πειραματικό πεδίο σε πραγματική βιομηχανική δραστηριότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα μέλλον όπου τα εργαστήρια και τα εργοστάσια βιοτεχνολογίας δεν θα βρίσκονται αποκλειστικά στη Γη αλλά και σε τροχιά γύρω από αυτήν.