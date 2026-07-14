Σχολική χρονιά 2026-2027: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και πότε οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα απολαύσουν τριήμερη ανάπαυλα με κλειστά σχολεία.

Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 δεν είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή για τους μαθητές καθώς τα τερτίπια του ημερολογίου περιορίζουν τα τριήμερα για τους μαθητές. Η πλειονότητα των σχολικών αργιών «πέφτουν» μέσα στην εβδομάδα ή συμπίπτουν με ημέρες που δεν δημιουργούν συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μόλις τριήμερο που μπορεί να αξιοποιηθεί καθολικά από τους μαθητές όλων των βαθμίδων. Ο λόγος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας που θα γιορταστεί στις 15 Μαρτίου 2027 και αναμένεται να αποτελέσει το μοναδικό οριζόντιο σχολικό τριήμερο της χρονιάς καθώς το αντίστοιχο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος «χάνεται» αφού θα γιορταστεί στις 21 Ιουνίου οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά.

Η Καθαρά Δευτέρα το πρώτο μεγάλο «διάλειμμα» της χρονιάς

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί παραδοσιακά την έναρξη της Σαρακοστής και αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες αργίες του έτους. Για τους μαθητές, ωστόσο, έχει και ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για ένα τριήμερο ξεκούρασης μετά την έναρξη των μαθημάτων του Σεπτεμβρίου. Μετά την Καθαρά Δευτέρα, οι μαθητές θα περιμένουν τις διακοπές του Πάσχα, οι οποίες αποτελούν το επόμενο μεγάλο διάλειμμα από τα μαθήματα. Το Πάσχα 2027 «πέφτει» σχετικά αργά καθώς θα το γιορτάσουμε στις 2 Μαίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 27 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την 10ή Μαίου.

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς - Πότε ο αγιασμός στα σχολεία

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων σε όλη τη χώρα. Η επιστροφή στα θρανία θα ξεκινήσει παραδοσιακά με τον καθιερωμένο αγιασμό στις σχολικές μονάδες. Μετά την ολοκλήρωσή του, οι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία τους και θα λάβουν τις πρώτες οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα και τη λειτουργία των σχολείων τις επόμενες ημέρες. Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 βρίσκεται ήδη στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο η έναρξη των μαθημάτων να γίνει με όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση και λιγότερες εκκρεμότητες.

Σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία των σχολείων

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας για την επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής. Κατά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτικών, η οργάνωση των τμημάτων, η διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, η προετοιμασία των σχολικών χώρων και των υποδομών. Οι διαδικασίες αυτές θεωρούνται κρίσιμες, ώστε με την έναρξη των μαθημάτων να υπάρχει ομαλή λειτουργία στις σχολικές αίθουσες. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι μαθητές να επιστρέψουν στις τάξεις τους χωρίς καθυστερήσεις, με τα βιβλία διαθέσιμα, τα σχολεία οργανωμένα και τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους.