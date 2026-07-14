«Η κυβέρνηση, δε, να μην διανοηθεί να παρέμβει όπως συνηθίζει», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Ο Ταλ Ντίλιαν σε αγωγή που κατέθεσε στα δικαστήρια του Ισραήλ, υποστηρίζει για πρώτη φορά επίσημα και με έγγραφα πως πούλησε το Predator στην κρατικές αρχές της Ελλάδας. Ο ιδρυτής της Intellexa υποστηρίζει μάλιστα πως απλώς προμήθευσε και δεν χειρίστηκε το κατασκοπευτικό κακόβουλο λογισμικό, αλλά τον έλεγχό του είχαν οι ελληνικές υπηρεσίες. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές οφείλουν να κινηθούν τάχιστα, να λάβουν τα κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας και να καλέσουν τον Ντίλιαν να καταθέσει, ώστε να αποκαλυφθούν επιτέλους οι πρωταγωνιστές του δυσώδους σκανδάλου», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η κυβέρνηση, δε, να μην διανοηθεί να παρέμβει όπως συνηθίζει, για να εμποδίσει τις έρευνες και να συγκαλυφθεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο κατασκοπείας στην χώρα μας», καταλήγει η ανακοίνωση.