Ο υπουργός τόνισε ότι η υγεία του τραπεζικού συστήματος δεν αποτελεί αυτοσκοπό.

Μήνυμα προς τις ελληνικές τράπεζες να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και να αξιοποιήσουν τη σημαντική ρευστότητα που διαθέτουν απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Όπως υπογράμμισε, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει πλέον αφήσει πίσω του την πολυετή κρίση, διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ρευστότητα και κερδοφορία και καλείται πλέον να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη φάση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο υπουργός τόνισε ότι η υγεία του τραπεζικού συστήματος δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά αφετηρία για μια πιο δυναμική συμβολή στην οικονομία. Όπως ανέφερε, οι τράπεζες δεν πρέπει απλώς να προσαρμόζονται στις εξελίξεις, αλλά να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της οικονομίας του μέλλοντος, χρηματοδοτώντας επενδύσεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μακροπρόθεσμη κερδοφορία των τραπεζών εξαρτάται άμεσα από την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς «η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών και ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα πηγαίνουν μαζί».

Ανάγκη ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα στηρίξουν τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Ειδικότερα, έκανε λόγο για μεγαλύτερη χρηματοδότηση συγχωνεύσεων και εξαγορών που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη κλίμακα, για νέα τραπεζικά προϊόντα που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, για αυξημένη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και για ενίσχυση των κεφαλαιαγορών ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι τράπεζες οφείλουν να χρηματοδοτήσουν τόσο τη δική τους τεχνολογική αναβάθμιση όσο και την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζοντάς την ως το μεγαλύτερο άλμα παραγωγικότητας της εποχής μας.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα περιθώρια αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν σήμερα περίπου 70 ευρώ δανείων για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, όταν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη ο αντίστοιχος δείκτης προσεγγίζει τα 100 ευρώ.

Όπως επισήμανε, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μομφή προς τον τραπεζικό κλάδο, αλλά αποτυπώνει τη σημαντική δυνατότητα που υπάρχει για ενίσχυση της χρηματοδότησης. «Υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προνόμιο που διαθέτουν λίγες ευρωπαϊκές οικονομίες και το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία των τραπεζών που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.