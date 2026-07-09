Τι δείχνουν οι Τάσεις MRB.

Ο Νίκος Δένδιας παραμένει στην κορυφή της κατάταξης των δημοφιλέστερων υπουργών της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MRB, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα στις θετικές γνώμες των πολιτών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ ο τρίτος ακολουθεί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος συγκεντρώνει ποσοστό 25,5%, καταγράφοντας άνοδο στην κατάταξη.

Η εικόνα που αποτυπώνει η έρευνα επιβεβαιώνει τη σταθερή απήχηση του Νίκου Δένδια, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα άμυνας και γεωπολιτικών εξελίξεων παραμένουν στο επίκεντρο, η διατήρηση της υψηλής δημοτικότητας του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος να παραμένει συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρίσιμα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και την ενισχυμένη παρουσία του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή θεμάτων που έχει τη ναυτιλία, την ακτοπλοΐα, τη νησιωτικότητα, τις λιμενικές υποδομές και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Ε.Σ.