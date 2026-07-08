Απόψε «γράφεται» το φινάλε της σειράς «Η Γη της Ελιάς» ύστερα από πέντε χρόνια.

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να αποχαιρετήσει ο Ανδρέας Γεωργίου τη σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς», καθώς απόψε, Τετάρτη 8 Ιουλίου, γράφεται το μεγάλο φινάλε.

Η σειρά που αγαπήθηκε, συνόδευσε για πέντε συναπτά έτη τους πρωταγωνιστές της, αλλά και τους τηλεθεατές, ενώ πλέον πέφτει η «μεγάλη αυλαία» και ο σεναριογράφος της θέλησε να πει το δικό του «ευχαριστώ».

Μέσα από σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Ανδρέας Γεωργίου αποτύπωσε μόλις μερικές από τις σκέψεις του:

«Η Γη της Ελιάς. Αντίο. Μας χάρισε ιστορίες, συναισθήματα, ανθρώπους που αγαπήσαμε. Σας ευχαριστώ όλους εσάς τους τηλεθεατές, όλο το θίασο για την ψυχή που έδωσαν στη δουλειά αυτή, αλλά πάνω από όλους θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που δούλεψαν αμέτρητες ώρες για να έχουμε αυτό το καθημερινό ραντεβού που αγαπήσαμε. Βάνα μου, Κούλλη μου τα καταφέραμε για άλλη μία φορά, σας λατρεύω», έγραψε ο σεναριογράφος.

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Νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο Κούλλης Νικολάου εξέφρασε μερικές από τις δικές του σκέψεις, αποχαιρετώντας το Mega και ανακοινώνοντας ότι οι επόμενες παραγωγές ακολουθούν στον ΣΚΑΙ.