Η ανάρτηση της δημοσιογράφου λίγες ημέρες μετά από την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Έναν σύντομο απολογισμό πραγματοποίησε η Νάνσυ Νικολαΐδου μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media λίγες ημέρες μετά από την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτική σεζόν και της συνεργασίας της με τον τηλεοπτικό σταθμό του Mega.

Η δημοσιογράφος με την πολυετή καριέρα, στήριξε τα τελευταία χρόνια την εκπομπή «Buongiorno» και στάθηκε στο πλευρό της Φαίης Σκορδά, χαρίζοντας τη δική της οπτική και σχολιασμό. Νωρίτερα, είχε βρεθεί στο πλευρό της Ελένης Μενεγάκη στο μεσημεριανό πρόγραμμα του σταθμού.

Η ανάρτηση της δημοσιογράφου για τη συνεργασία της με το Mega

Παρ’ όλα αυτά με το κλείσιμο της σεζόν, έγινε γνωστό ότι η Νάνσυ Νικολαΐδου δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία της με το «μεγάλο κανάλι», ενώ το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση.

Μέσω αυτής θέλησε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από την πορεία της στο σταθμό, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό: «Οι επαγγελματικοί κύκλοι μπορεί να κλείνουν και ως γνωστόν ο δικός μου κύκλος στο Mega έκλεισε μετά από τέσσερα χρόνια και τα συναισθήματά μου αυτή την στιγμή είναι σίγουρα γλυκόπικρα ,όμως, αυτό που κρατώ πάντα στο τέλος και μετά από κάθε τέλος , είναι τις στιγμές που με έκαναν ευτυχισμένη σε μια δουλειά !!!

Και εμένα οι στιγμές αληθινής ευτυχίας ήταν όλες εκείνες οι στιγμές που είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με ανθρώπους που αγαπώ, θαυμάζω και εκτιμώ… Με ανθρώπους που γνωρίζομαι χρόνια και έχουμε μια ζεστή και σταθερή σχέση , αλλά και με όλους εκείνους που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά και έκτοτε αναπτύξαμε κάτι πολύ όμορφο και ιδιαίτερο !!!

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Άλλωστε πρέπει να σας εξομολογηθώ πως βρίσκομαι και κάνω κουβέντες μόνο με ανθρώπους που πιστεύω ότι με αφορά ο λόγος τους, γιατί έχουν έναν λόγο που ακουμπά την καρδιά μου… Κάθε συνάντηση, λοιπόν, δεν είναι για μένα καθόλου τυχαία υπόθεση και αποτελεί πάντα μια ξεχωριστή, πολύτιμη στιγμή… Άλλωστε, αυτές οι συναντήσεις είναι και η… προίκα μου σε αυτή την δουλειά μετά από 31 χρόνια !!!

Τα στιγμιότυπα που σας παρουσιάζω είναι κάποιες από τις πιο πρόσφατες κουβέντες που έκανα τις τελευταίες δύο σεζόν στο Mega και είμαι πολύ περήφανη γι αυτές !!!

Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη…

ΥΓ: Σε επόμενο post θα σας ανεβάσω τις κοινωνικές μου συναντήσεις , οι οποίες έχουν ξεχωριστή θέση στη καρδιά μου και βρίσκονται για μένα πάντα σε προτεραιότητα , γιατί πιστεύω πως τις πιο δυνατές ιστορίες έχει να τις διηγηθεί πάντα η ίδια η ζωή…

Εις το επανιδείν…», έγραψε στη σχετική λεζάντα.