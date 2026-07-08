Η ερμηνεύτρια μίλησε για τα πρώτα της βήματα στη μουσική σκηνή, τον Τόλη Βοσκόπουλο, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γιώργο Ζαμπέτα.

Για την καριέρα της και τα πρώτα της βήματα στη μουσική σκηνή μίλησε η Πίτσα Παπαδοπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς».

Η ερμηνεύτρια κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη και τον Τόλη Βοσκόπουλο και τον Δημήτρη Μητροπάνο, σημειώνοντας ότι συνεργάστηκε δισκογραφικά και με τον Στέλιο Καζαντζίδη.

«Ο Ζαμπέτας με έβγαλε. Το πρώτο βράδυ που τραγούδησα ήμουν με τη Μοσχολιού και τον Ζαμπέτα… Η πρώτη ακρόαση που έκανα ήταν το τραγούδι ‘Ξένα χέρια’. Ήταν το μόνο γυναικείο τραγούδι που ήξερα, γι’ αυτό μ’ άρεσε. Όλο Καζαντζίδη τραγούδαγα μικρή. Αυτό το τραγούδι μου άρεσε, ίσως γιατί δεν είχα τον πατέρα μου, δεν ξέρω. Ήταν ωραίο κομμάτι, το αγαπώ πολύ», σημείωσε αρχικά η Πίστα Παπαδοπούλου.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η ερμηνεύτρια στάθηκε στη συνεργασία της με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς που είχαν αναπτύξει:

«Άκουγα τη μητέρα μου και τον Καζαντζίδη. Τον άκουγα από τα καφενεία και τα μεγάφωνα. Αξιώθηκα να τον γνωρίσω και να μπω στους δίσκους του. Να με αγαπήσει σαν τραγουδίστρια και ως άνθρωπο. Και την οικογένειά μου. Την μητέρα μου την αγαπούσε, έκανε πολύ ωραίους αμανέδες η μάνα μου. Ερχόταν ο Καζαντζίδης και της έλεγε ‘κυρία Ιουλία, κάνε μου έναν αμανέ και έναν τραχανά’. Ήταν οικογενειακός φίλος».

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Η Πίτσα Παπαδοπούλου μίλησε για την αρχή της καριέρας της

Όταν ρωτήθηκε για την έναρξη της καριέρας της και το αν επιθυμούσε να ακολουθήσει επαγγελματικά αυτό τον δρόμο τόνισε: «Μ’ αρέσει το τραγούδι αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να γίνω τραγουδίστρια. Ο αδερφός μου με πήγε στον Ζαμπέτα και ήρθα δύο μέρες στην Αθήνα και έμεινα όλη μου τη ζωή… Την ίδια μέρα έγινα τραγουδίστρια», τόνισε η ερμηνεύτρια αναφερόμενη στον αδερφό του και τη συμβολή του.

Τέλος, η Πίτσα Παπαδοπούλου, αναφέρθηκε στη συνεργασία τη με τον Τόλη Βοσκόπουλο, σημειώνοντας ότι πέρασε πολλά χρόνια στο πλευρό του. Όπως μάλιστα αποκάλυψε κλείνοντας ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης με τον οποίο δεν είχε συνεργαστεί.