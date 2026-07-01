Όσα δήλωσε η Έλλη Κοκκίνου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Για το ενδεχόμενο να συνεχιστεί τη νέα τηλεοπτική σεζόν η εκπομπή «Don't Forget The Lyrics», αλλά και για την καλοκαιρινή της περιοδεία μίλησε η Έλλη Κοκκίνου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα αστείο περιστατικό από την καριέρα της.

Η ερμηνεύτρια ξεκίνησε την καλοκαιρινή της περιοδεία η οποία θα ταξιδέψει και εκτός συνόρων, με την ίδια να δηλώνει ότι πάντα πριν από κάθε της εμφάνιση την διακατέχει άγχος και αγωνία.

Σε ό,τι αφορά το μουσικό τηλεπαιχνίδι του «Don't Forget The Lyrics» και την ολοκλήρωση του project, ανέφερε: «Ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος. Αυτός ο κύκλος για εμένα ήταν καταπληκτικός. Θα το ξανά έκανα».

Μάλιστα, ρωτήθηκε για το αν θα δεχόταν να αναλάβει κάποια αντίστοιχη πρόταση από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας: «Συζητάμε ένα – δύο πράγματα με τον ΑΝΤ1, θα δούμε αν τελικά και τι θα γίνει. Ποιος σου είπε ότι δεν θα συνεχιστεί το ‘Don't Forget The Lyrics’;. Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο και ο ΑΝΤ1 το ίδιο, θα δούμε. Είναι λίγο νωρίς. Εγώ πέρασα τέλεια».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ένα αστείο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας της όταν κάποιος την είχε μπερδέψει με την Δέσποινα Βανδή και εκείνη του απαντούσε με τον αντίστοιχο τρόπο:

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«Με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή, και εγώ τους απαντούσα σαν Δέσποινα. Μετά μου λέει ‘τελικά δεν είσαι η Δέσποινα Βανδή’, ‘όχι’ λέω», είπε γελώντας η ερμηνεύτρια.

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