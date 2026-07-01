Στην Πάρο αντάλλαξαν όρκους αγάπης η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, με την ηθοποιό να φορά μία δημιουργία της ελληνίδας σχεδιάστριας, Σίλια Κριθαριώτη. Η απάντηση που έδωσε η ίδια σε σχόλια για το νυφικό.

Έντονη συζήτηση δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες βάζοντας στο επίκεντρο το νυφικό που επέλεξε να φορέσει η Αθηνά Οικονομάκου στην Πάρο, όπου αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα.

Το ζευγάρι, παντρεύτηκε στις 16 Μαΐου σε μία λιτή, κλειστή τελετή στο κέντρο της Αθήνας και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό τριήμερο πάρτι στην Πάρο για να γιορτάσουν το ξεκίνημα της νέας τους ζωής.

Στο νησί έφτασαν φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού που διασκέδασαν με τη χαρά τους.

Παρ’ όλα αυτά, στο επίκεντρο βρέθηκε το νυφικό της ηθοποιού, μία δημιουργία της ελληνίδας σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη με χρήστες των social media, να σχολιάζουν ότι πρόκειται για ένα αποκαλυπτικό ένδυμα.

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Η σχεδιάστρια μόδας, επέλεξε να απαντήσει σε ένα από αυτά, παρακινώντας τον σχολιαστεί να γνωρίζει πριν σχολιάσει καθώς το φόρεμα της Οικονομάκου αποτελούνταν από μία φούστα με ντουμπλαρισμένο μετάξι στο χρώμα του δέρματος.

«Πριν σχολιάσετε, ενημερωθείτε. Η φούστα είναι ντουμπλαρισμένη με μετάξι στο χρώμα του δέρματος, άρα αυτό που νομίζετε ότι βλέπετε δεν είναι δέρμα. Επίσης, δεν έγινε γάμος σε εκκλησία, αλλά ανταλλαγή όρκων αγάπης και έρωτα δίπλα στη θάλασσα. Το φόρεμα εκφράζει πάθος, έρωτα και ελευθερία. Αν αυτές οι έννοιες σας ενοχλούν ή σας είναι άγνωστες μπορείτε απλώς να κοιτάξετε αλλού».

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Παράλληλα, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, η σχεδιάστρια μόδας, έδωσε τις δικές της ευχές στο ζευγάρι για μία όμορφη και καλή κοινή ζωή.

Το σχόλιο που έφερε την έντονη αντίδραση της Σίλιας Κριθαριώτη γράφτηκε κάτω από τη δική της ανάρτηση μέσω της οποία παρουσιάζει τα δύο νυφικά που δημιούργησε για την Αθηνά Οικονομάκου.