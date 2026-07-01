Η Βίκυ Καγιά μίλησε για τα δημοσιεύματα που έφεραν στη δημοσιότητα ψευδείς ειδήσεις για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι επικοινώνησε με το site.

Για τα δημοσιεύματα που μετέδιδαν ψευδείς ειδήσεις για την προσωπική της ζωή μίλησε η Βίκυ Καγιά το πρωί της Τετάρτης 1η Ιουλίου που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day».

Συγκεκριμένα, τις ημέρες του περασμένου Πάσχα, ήρθε στη δημοσιότητα η φήμη ότι έχει επέλθει ρήξη με τον σύντροφό της, κάτι που η ίδια έσπευσε να διαψεύσει, κυρίως για να μην επηρεαστούν τα παιδιά της.

Μιλώντας στην Σταματίνα Τσιμτσιλή, αποκάλυψε τις κινήσεις που έκανε προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια, σημειώνοντας ότι ήρθε σε επικοινωνία με την αρχισυντάκτρια του site, χωρίς ωστόσο να δοθεί η απαιτούμενη λύση.

Όπως εξήγησε το σχετικό ρεπορτάζ και η αναληθής είδηση της προκάλεσε έντονη αναστάτωση καθώς τα παιδιά της πλέον έχουν μεγαλώσει και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις πληροφορίες.

«Ήταν τρελό αυτό που είχε συμβεί. Ξεκίνησε από ένα site. Τηλεφωνήσαμε κιόλας και είπαμε ότι ‘δεν γίνεται να λέτε πράγματα που δεν ισχύουν, όταν υπάρχουν δύο μικρά παιδιά και όταν δεν υπάρχει κάποιος λόγος’. Η αρχισυντάκτρια μάλιστα τότε είπε στον Σπύρο, τον συνεργάτη μου, ότι ‘εγώ δεν μπορώ να βγω να διαψεύσω τον εαυτό μου. Αυτό έγραψα, αυτό είναι’. Εντάξει!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djn1kbw717ah?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη συνέχεια, το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε στη συγκριμένη χρονική περίοδο όπου βρισκόταν σε διακοπές με τον σύζυγό της και τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για χωρισμό: «Ήταν τρομερό γιατί ήταν εκεί. Οι άνθρωποι μας είδαν στην Ανάσταση, στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά στα media και σε πάρα πολλούς άλλους».

Τέλος, εστίασε στον λόγο για τον οποίο επέλεξε να διαψεύσει την είδηση, μία κίνηση που παλαιότερα δεν θα την έκανε: «Παλαιότερα δεν θα το έκανα, αλλά τώρα που μπαίνουν τα παιδιά μου στο διαδίκτυο, διαβάζουν, ακούν, τους το είπαμε γιατί ήταν παράξενο. Έγινε αναπαραγωγή χωρίς κανέναν λόγο. Έχουν υπάρξει και πολλές άλλες ειδήσεις στο παρελθόν που δεν βγήκα να πω κάτι, γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος… Σε προσωπικό επίπεδο, οικογένεια, παιδιά και λοιπά…», κατέληξε η Βίκυ Καγιά.