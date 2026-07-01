Όσα δήλωσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ. Τι αποκάλυψε για το νέο project που ακολουθεί;

Το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου το «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο έριξε αυλαία στην ΕΡΤ, ύστερα από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δίδυμο των παρουσιαστών αναμένεται να μεταφερθεί στον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΙ, ωστόσο σκοπός τους είναι να μην υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο νέο τους project.

Μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν οι δυο τους δεν είχαν επιβεβαιώσει την είδηση, ωστόσο σε δηλώσεις που παραχώρησε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στον φακό της «Super Κατερίνα», αποκάλυψε σχετικές λεπτομέρειες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει άγχος και ενθουσιασμός για το νέο τους ξεκίνημα, ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε για την ομάδα των συνεργατών τους, με τους περισσότερους από αυτούς να τους ακολουθούν στη νέα τους τηλεοπτική στέγη.

Οι δηλώσεις της Νάνσυ Ζαμπέτογλου μετά την ολοκλήρωση του «Στούντιο 4»

«Ήταν μία πολύ καλή χρονιά για την εκπομπή και την ομάδα, οπότε είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτά που ζήσαμε και την πέμπτη χρονιά. Θετικό πρόσημο βάζουμε σε αυτή τη σεζόν, βασικά και στα πέντε χρόνια. Ήταν πέντε χρόνια που ζήσαμε πολλά, μάθαμε πολλά. Ζήσαμε πράγματα και στις ζωές μας. Οι εκπομπές δεν γίνονται από μόνες τους, γίνονται από ανθρώπους που παράλληλα ζουν, οπότε είναι όλα αυτά που ζούμε και στις προσωπικές μας ζωές, κάπως κουμπώνουν όλα μαζί. Ήταν πέντε πλούσια χρόνια. Χρόνια που χάσαμε ανθρώπους, που βρήκαμε ανθρώπους. Γίνανε πολλά αυτά τα πέντε χρόνια, είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μας», δήλωσε αρχικά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

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Σχολιάζοντας το νέο τους τηλεοπτικό εγχείρημα και την αλλαγή του σταθμού, η παρουσιάστρια εκδήλωσε τόσο τον ενθουσιασμό όσο και το άγχος της. όπως ανέφερε οι περισσότεροι από τους συνεργάτες τους θα συνεχίσουν μαζί τους, ωστόσο δεν έχουν βρει μέχρι σήμερα το όνομα της νέας τους εκπομπής:

«Είμαι και αγχωμένη και ενθουσιασμένη. Κάθε αρχή έχει έναν ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Είμαστε ομάδα. Οι ομάδες δεν σπάνε. Ο καναπές έχει μετακινηθεί από τον ΣΚΑΙ στο ‘Στούντιο 4’, οπότε τώρα θα μετακινηθεί εκεί που ήταν. Δεν έχουμε αποφασίσει τον τίτλο, δεν έχουμε έκπληξη… Στόχος είναι να μην υπάρξει καμία αλλαγή».

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Τα δημοσιεύματα και οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι τη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ αναμένεται να αναλάβουν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, μία είδηση η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι στιγμής:

«Αυτό έχουμε ακούσει αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν θα μας ανακοινωθεί. Με πολλή χαρά τους ευχόμαστε καλή επιτυχία».