Το απαγορευτικό απόπλου που ίσχυε προκάλεσε προβλήματα και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων.

Ήρθη στις 16:00 όπως είχε ανακοινωθεί το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία που αναχωρούσαν από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Μετά την άρση του απαγορευτικού προχώρησαν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνταν ήδη κανονικά.



Αναχωρήσεις από Ραφήνα

Μετά την άρση του απαγορευτικού, η εικόνα των αναχωρήσεων από τη Ραφήνα διαμορφώνεται ως εξής:

- στις 16:00 αναχώρησε το «Αικατερίνη Π.» για Τήνο και Μύκονο,

- στις 16:15 το «Fast Ferries Andros» αναχώρησε για Τήνο και Μύκονο.

- στις 18:00 το «Superferry» θα αναχωρήσει για Άνδρο

- στις 18:45 το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο

- στις 19:15 το «Andros King» για Άνδρο.

Αναχωρήσεις από Λαύριο

Στις 16:00 θα αναχώρησε το «Superstar» με προορισμό Άνδρο, Τήνο και Μύκονο. Την ίδια ώρα αναχώρησε και το «Terra Jet 2» προς Τήνο, Μύκονο και Πάρο.

Στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση του «Άρτεμις» από το Λαύριο για Μήλο.

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Οι αλλαγές και οι πρόσθετες αναχωρήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια αποσυμφόρησης των λιμανιών και εξυπηρέτησης των επιβατών των οποίων τα πρωινά δρομολόγια επηρεάστηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές και τις νέες τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.