Ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστεί στον τελικό του επί κοντώ την Κυριακή στις 21:30.

Ο Μίλτος Τεντόγλου το βράδυ της Τετάρτης ξέχασε το μετάλλιό του - το τέταρτο σερί χρυσό σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ - και ο Εμμανουήλ Καραλής σίγουρα δεν θα το άφηνε αυτό ασχολίαστο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θυμήθηκε το μετάλλιο όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος στη μεικτή ζώνη. Τότε σε live σύνδεση είπε «ωχ μ@@@ια. Το παράτησα εκεί, το 'βγαλα και το άφησα εκεί», ζήτησε συγνώμη και πήγε να το βρει.

Σε δηλώσεις του ο Εμανουήλ Καραλής, πολύ καλός του φίλος, ο οποίος επίσης πέρασε στον τελικό του επί κοντώ, σχολίασε όταν ρωτήθηκε σχετικά «Σιγά, να μη κάνω καμία βλακεία εγώ. Εγώ θα το φέρω δεν είμαι σαν τον άλλον» είπε τρολάροντας τον Μίλτο Τεντόγλου και μίλησε για το πολύ καλό κλίμα που έχει αυτή η «γιορτή του αθλητισμού» όπως είπε.

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Τόνισε ακόμα πως «Ετοιμαζόμαστε για τελικό. Η αλήθεια ήταν ότι είμαστε σε ανοιχτό στάδιο. Όπως είπε και ο Μίλτος (Τεντόγλου) ο αέρας έχει σημασία. Ελπίζω όταν πάω στον τελικό να συγκεντρωθώ, να είναι οι συνθήκες να είναι ιδανικές. Ναι ρε σιγά που θα ξεχάσω το μετάλλιο, πρώτα θα το κάνω γύρο σε όλο το στάδιο ...ό,τι έκανε ο Μίλτος, θα κάνω ακριβώς το αντίθετο είπε γελώντας. Ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστεί στον τελικό του επί κοντώ την Κυριακή στις 21:30.

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Η στιγμή που ο Μίλτος Τεντόγλου καταλαβαίνει ότι ξέχασε το χρυσό μετάλλιο

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