Μένει ή φεύγει τελικά ο παρουσιαστής από τον Ant1;

Την ώρα που οι φήμες φουντώνουν για το αν ο Γιώργος Λιάγκας, υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ant1, ο ίδιος εξακολουθεί να ρίχνει σπόντες μέσα από την εκπομπή του για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της έναρξης της σημερινής εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε πως η αυριανή είναι η τελευταία εκπομπή για το «Πρωινό» του Ant1 και πως κλείνει έτσι ένας κύκλος του πρωινού στον Ant1.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα

«Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά. Έμειναν ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι’ άλλα… Πάμε για ψάρεμα, πάμε για λαγοκέφαλους», ανέφερε ο παρουσιαστής ενώ παράλληλα μίλησε και γοα την Ζήνα Κουτσελίνη.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Εκεί που διαφωνώ εγώ είναι γιατί θα πρέπει αυτή η ζώνη εδώ να είναι ψυχαγωγία. Μπορεί να είναι άλλες ζώνες ψυχαγωγικές και να ‘ναι και περισσότερες ζώνες ψυχαγωγικές, είναι αυτό που λέω. Αυτή η ζώνη που είναι ζωντανή κατ’ εμέ, και αυτό έχει κυριαρχήσει και είπαμε μας κρίνει όλους ο κόσμος, η διάρκεια μας κρίνει. Αυτό το μοντέλο τηλεόρασης έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια και όλοι αυτό κάνουνε. Είναι ηλίθιοι όλοι; Όλοι είναι βλάκες και κάνουν αυτό το μοντέλο; Για ποιο λόγο το κάνουνε;».

Και πρόσθεσε: «Τέλος πάντων. Να πάει καλά η Ζήνα το λέω ειλικρινά και καθόλου ειρωνικά και έχει δίκιο ότι -εγώ δεν ξέρω αν θα ‘μαι του χρόνου, αλλά τέλος πάντων...- αν δεν ενωθεί ο καρχαρίας με το ψαράκι, θα μας φάνε όλους οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι καραδοκούν. Και κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, πραγματικά, με τον τρόπο που λειτουργούμε όλοι στην τηλεόραση, έχουμε ανοίξει την κερκόπορτα στους λαγοκέφαλους που θα μας φάνε και ο ένας μετά τον άλλον ή γρήγορα ή αργά θα πάμε στο σπιτάκι μας να ψαρεύουμε. Και όχι λαγοκέφαλους, όπως φαίνεται».