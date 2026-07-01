«Μου έχουν φερθεί και πάρα πολύ άσχημα», εξομολογήθηκε η καλλιτέχνιδα.

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία μίλησε για την οικογένειά της, το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού, τις δυσκολίες της μητρότητας, αλλά και τον ρατσισμό και το bullying που βίωσε στο παρελθόν.

Για το αν σκέφτεται να μεγαλώσει η οικογένειά της με δεύτερο παιδί, η Ελένη Φουρέιρα απάντησε πως «είναι κάτι το οποίο δε με αγχώνει πια τόσο πολύ. Αν έρθει, καλώς. Δεν το έχω κλείσει, ούτε έχω πει ότι οπωσδήποτε θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, ούτε έχω πει ότι δεν θέλω να κάνω δεύτερο. Αν έρθει, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν δεν έρθει, δεν πειράζει, όλα καλά, είμαστε πολύ γεμάτοι ήδη.

Καμιά φορά λέω, είναι κρίμα να είναι μόνο του, θα ήθελα πάρα πολύ να έχει ένα αδερφάκι. Όμως και να μη γίνει αυτό, έχει μεγάλη οικογένεια, έχει ξαδέρφια, θα αποκτήσει τη δική του οικογένεια έξω από την οικογένειά του, τους φίλους του. Το όνειρό μου ήταν να κάνω μια ωραία οικογένεια και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω κάνει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Νιώθω πάρα πολύ γεμάτη γιατί δε μου πήρε ούτε η οικογένεια από τη δουλειά μου κάτι, ούτε η δουλειά μου πήρε από την οικογένειά μου κάτι».

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