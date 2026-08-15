Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε χαμηλούς τόνους, χωρίς δημόσιες εμφανίσεις ή εκτεταμένη δημοσιότητα.

Μια ιδιαίτερη και άκρως διακριτική επίσκεψη στα Μετέωρα πραγματοποίησε η Madonna, επιλέγοντας την Ιερά Μονή Βαρλαάμ ως έναν από τους σταθμούς της παραμονής της στην Ελλάδα.

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια βρέθηκε στην περιοχή την Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η άφιξή της έγινε με ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε στο γήπεδο της Περιστέρας, στην περιοχή της Καλαμπάκας.

Από εκεί, η Madonna κατευθύνθηκε προς τη Μονή Βαρλαάμ, όπου πραγματοποίησε ιδιωτική επίσκεψη και ξεναγήθηκε από τον Καθηγούμενο της μονής, πατέρα Βενέδικτο.

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Η ξενάγηση στη Μονή Βαρλαάμ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη μονή, η διάσημη σταρ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιστορία και τη μοναστική παράδοση των Μετεώρων, αλλά και να περιηγηθεί στους χώρους της Μονής Βαρλαάμ.

Ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, φέρεται να της παρουσίασε σημαντικά σημεία της μονής, καθώς και εκκλησιαστικά κειμήλια, μεταφέροντάς της στοιχεία για την ιστορία και την πνευματική παράδοση του χώρου.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε χαμηλούς τόνους, χωρίς δημόσιες εμφανίσεις ή εκτεταμένη δημοσιότητα. Ωστόσο, φωτογραφίες και βίντεο που καταγράφηκαν κατά την παρουσία της στα Μετέωρα έδωσαν στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από την παραμονή της στη Μονή.

Από την Κέρκυρα στα Μετέωρα

Η Madonna βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 11 Αυγούστου, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών διακοπών της. Προηγούμενος σταθμός της ήταν η Κέρκυρα, όπου πέρασε χρόνο με την οικογένεια και φίλους της και γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της.

Από την Κέρκυρα ταξίδεψε με ελικόπτερο προς την περιοχή των Μετεώρων, προκειμένου να πραγματοποιήσει την επίσκεψή της στη Μονή Βαρλαάμ.

Η παρουσία της «βασίλισσας της pop» σε έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς προορισμούς της Ελλάδας προσέλκυσε, όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον, με τις εικόνες από την επίσκεψη να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Μια διαφορετική πλευρά της Madonna

Η επιλογή της Madonna να επισκεφθεί τη Μονή Βαρλαάμ, μάλιστα παραμονή μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές της Ορθοδοξίας, έδωσε έναν διαφορετικό χαρακτήρα στις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ελλάδα.

Μακριά από τις συναυλίες, τις κοσμικές εμφανίσεις και τα φώτα της showbiz, η διεθνής σταρ περιηγήθηκε σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και θρησκευτική σημασία, απολαμβάνοντας μια σύντομη ιδιωτική επίσκεψη στα Μετέωρα.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το stagonnews.gr:

{https://www.youtube.com/watch?v=jwfccptLUHg}