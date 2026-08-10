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Στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης, εντοπίστηκε δέμα με ναρκωτικά σε εταιρεία ταχυμεταφορών, με παραλήπτη τον έναν κατηγορούμενο.

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς 19 ετών πέρασαν αστυνομικοί στην Κέρκυρα το βράδυ του Σαββάτου (08/08) με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο 19χρονοι, ημεδαπός και αλλοδαπός, εντοπίστηκαν διαδοχικά κατόπιν έρευνας στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας.

Κατά τις έρευνες στις οικίες που χρησιμοποιούσαν οι δύο κατηγορούμενοι ως αποθηκευτικούς χώρος για τα ναρκωτικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1.057 γραμμαρίων,

29 γραμμάρια κοκαΐνης,

9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

2 ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 4.130 ευρώ και

2 κινητά τηλέφωνα.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης, εντοπίστηκε δέμα σε εταιρεία ταχυμεταφορών, με παραλήπτη τον ημεδαπό, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη βάρους 38 γραμμαρίων το οποίο και κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.