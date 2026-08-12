Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι.

Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για τη σπουδαία εμφάνισή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο 21χρονος Έλληνας κολυμβητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, πραγματοποιώντας εξαιρετική κούρσα και καταρρίπτοντας για ακόμη μία φορά το πανελλήνιο ρεκόρ, με χρόνο 1:53.81.

Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στην οποία ο Σίσκος ανεβαίνει στο βάθρο. Είχε προηγηθεί η δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στις κορυφαίες θέσεις της ευρωπαϊκής κολύμβησης.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ακόμα ένα “δελφίνι” της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών! Συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι! Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2087607280296448159}