Τον τίτλο του Super Cup πρόσθεσε στη συλλογή του ο ΟΦΗ, κερδίζοντας την ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλντι, σε μία εκπληκτική αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε 2-2 στην κανονική διάρκεια.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η νέα αγωνιστική σεζόν για τον ΟΦΗ, ο οποίος σήκωσε στο Ηράκλειο το τρόπαιο του Superbet Super Cup. Οι Κρητικοί λύγισαν την ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4, σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες 2-2, με τον ΟΦΗ να δείχνει χαρακτήρα και να επιστρέφει στο παιχνίδι, πριν τελικά πανηγυρίσει τον τίτλο από τη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που πήρε πρώτη το προβάδισμα στο σκορ. Στο 38ο λεπτό, ο Γιόβιτς βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με ένα εξαιρετικό τελείωμα, δίνοντας στην Ένωση το πάνω χέρι.

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Ο ΟΦΗ, ωστόσο, δεν άργησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος και έφερε το ματς στα ίσα.

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Στο 69’, ο Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε την όμορφη συνεργασία των συμπαικτών του και την ασίστ του Αϊτόρ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό πλασέ για το 1-1.

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Οι Κρητικοί συνέχισαν να πιέζουν και κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή. Ο Κωστούλας σκόραρε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, με τη φάση να εξετάζεται από το VAR για πιθανή παράβαση οφσάιντ, προτού το γκολ μετρήσει.

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Η ΑΕΚ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 90+7’, ο Ζίνι με κεφαλιά έφερε ξανά το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το 2-2 και οδηγώντας τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

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Η διαδικασία των πέναλτι

Εκεί, ο ΟΦΗ αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος και έφτασε στη μεγάλη νίκη με 5-4. Καθοριστική ήταν η επέμβαση του Χριστογεώργου, ο οποίος απέκρουσε την εκτέλεση του Βάργκα.

Την τελευταία λέξη είπε ο Ανδρούτσος, ο οποίος ευστόχησε στο κρίσιμο πέναλτι και χάρισε στον ΟΦΗ το Super Cup.

Έτσι, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, οι Κρητικοί πρόσθεσαν ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή τους, πανηγυρίζοντας τον ως υπερπρωταθλητές Ελλάδας.

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Τα πέναλντι:

1-0 Γιόβιτς

1-1 Ισέκα

2-1 Μάγερ

2-2 Μπουχαλάκης

3-2 Μάνταλος

3-3 Ντίκμαν

3-3 Απόκρουση Χριστογεώργου στην εκτέλεση του Βάργκα

3-4 Αθανασίου

4-4 Ζίνι

4-5 Ανδρούτσος

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Οι ενδεκάδες

ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, Φούντας, Νους