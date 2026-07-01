Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.

Στην Πάρο βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες η Ευγενία Σαμαρά, προκειμένου να παραβρεθεί σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της φίλης και συναδέλφου της, Αθηνάς Οικονομάκου.

Από την παραμονή της στο νησί μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα και εικόνες, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, ενώ το βράδυ της Τρίτης δημοσίευσε νέα στιγμιότυπα από τις ήρεμες στιγμές της στην παραλία.

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Έτσι, λίγες ημέρες μετά τον γάμο της φίλης της, φαίνεται να συνεχίζει τις διακοπές της και να απολαμβάνει τον καλοκαιρινό ήλιο πάνω σε μία σανίδα μέσα στο νερό.

Η ίδια, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τις εξορμήσεις της στη θάλασσα και αποκάλυψε ότι ο επόμενος προορισμός της θα είναι κάποιο βουνό, λίμνη ή καταρράκτης.

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«Λίγο ακόμη θάλασσα γιατί πλησιάζει η ώρα που θα βρεθώ και πάλι στα βουνά, στις λίμνες και τους καταρράκτες. Και αν νομίζετε ότι θα σας αφήσω σε ησυχία μήπως με κάνετε ανφολο τώρα. Αλλά, αν μείνετε θα ταξιδέψουμε πολύ στη φύση», έγραψε στη λεζάντα της η Ευγενία Σαμαρά.

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Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα το περασμένο Σαββατοκύριακο αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης με φόντο το γαλάζιο της Πάρου και η Ευγενία Σαμαρά στήριξε το νεόνυμφο ζευγάρι με την παρουσία της.